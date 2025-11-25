81歲影后歸亞蕾狀態超驚人！3度合作寇世勳自誇「挖寶」
資深影后歸亞蕾、寇世勳25日與導演宋康欣出席電影《拾光》殺青茶敘，這是定居洛杉磯的歸亞蕾時隔5、6年再度公開現身活動。歸亞蕾表示，她第一次看到劇本就跟導演說「妳好勇敢，怎麼敢拍一部完全沒市場、兩個老人的故事？」她研讀劇本後發覺《拾光》名字取得很好，就是把時光撿起來，不管幾歲，必須把「老」字忘記、過得健康開心，老了也可以是快樂的。她與寇世勳已是3度合作，從母子、夫妻演到朋友，兩人都說已經很有默契。
日前傳出歸亞蕾此次回台拍戲開5.5萬元徵短期助理，條件需有「護理師執照」，她也澄清此事，表示該消息是個誤解，「我沒有要找懂護理的助理，我覺得護理工作非常值得尊敬，這不符合事實，要找助理是因為年紀大了，導演不希望我跑上跑下，要找可以幫忙的小朋友，有時候我自己拿了很重的東西，或是我拍戲會自己準備生菜沙拉，有時拿了大大小小很多東西，也可以請助理幫我提，只是這樣的狀態，沒有要求護理專業這件事，完全是誤會。」
現年81歲的歸亞蕾身形窈窕，她表示現在身體非常好，平常也很注重養生，「我的早餐就是生菜沙拉、咖啡、1塊麵包和1顆蛋」，並笑說其實她出來拍戲有一個真正的助理，「就是我的老公！我們都不小了，出來可以相互有個照應，平常我工作、他出去玩耍，也會注意我的飲食，晚上他會做一碗生菜沙拉讓我第二天早上帶到拍攝現場吃。」她笑說老公是他們家的健康導師，她平常也會規律運動，每天固定做運動5、60分鐘，有氧運動、八段錦都有，她拍戲時如果大家早到了，也會讓年輕的工作人員跟她一起做運動。至於寇世勳有沒有一起運動？他笑答：「沒有！那是老人的運動。」
談到此次接演《拾光》契機，歸亞蕾說，是因為劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，「覺得這故事很喜歡，最重要的是導演跟編劇花5年寫出這樣的劇本，我有感動到」。她說，只要是接到讓她能回家、也是喜歡的作品，她一定會參與，且可以拍一部現代的電影，和年輕的、很有理想的新導演合作，她非常願意參與。導演宋康欣透露歸亞蕾只花了3天就點頭答應拍攝，還主動建議導演找寇世勳演片中的物理學教授，自誇「會挖寶」，寇世勳也是看完劇本就馬上約導演見面。
歸亞蕾對於這次回台演出沒有不習慣，「我是做這個長大的，像是回家的感覺，拍這部電影總共花了2個月，真正拍攝21天，我有跟導演說，我不希望太匠氣來詮釋角色，希望有什麼地方覺得過了或是不夠請她告訴我。」而她拍片之餘也可以回家看看弟弟妹妹。
她特地從美國回來拍攝，在美國時她是三代同堂與兒孫一同生活，她身兼媽媽和婆婆角色，燒飯、洗衣服樣樣包，每天都會親自下廚給家人吃，香干肉絲、豆腐料理、清蒸魚、紅燒肉，宮保雞丁都是拿手菜。此次來台拍戲，孫子特別想念她，「我今天就要回洛杉磯了，我孫子去參加一周的童子軍26號回來，跟我差一天，他還說我這次出去太久了，下次不可以。」她透露，目前已經有新的拍攝邀約，不久後應該還會再回台灣拍攝。至於是否會帶孫子一起回台，她笑說：「一定呀！如果是剛好放假會帶他們回來。」
寇世勳也提到自己與孫女的相處：「我覺得疼愛是一種關心，很基本上的關心，一定都會這樣，可能有的時候是她想要的東西都是給他買的，但我相信關心關愛的程度都一樣的。」
寇世勳談及與歸亞蕾的合作，表示兩人合作第一次母子、第二次演夫妻，這次是萍水相逢的朋友，「我們兩個不需要磨合，第3部戲了，第3種不同關係。演員演不同角色常常遇到同樣對手，但每次都是不同關係，對演員來講，演出是一種享受，有不同想像、感覺，這也是在這行業、身為演員最特殊的地方。」笑說歸亞蕾對他來說「還是老樣子」。
導演讚兩人默契極好，常常她匆匆跑過去要跟兩位演員溝通，結果才講半句，他們就說知道，根本不用講完一句話。寇世勳笑說，他有事先跟導演說如果需要重來盡量講，但心裡有想說「好膽你就來」。導演表示，自己在跟兩位資深演員合作過程中，不只是學習，因為這幾年面對開發劇本過程中的許多挫折，雖然對角色已經有根深蒂固的想像與堅持，但堅持與固執是不一樣，所以她也願意在拍攝過程中願意開放讓兩位前輩把生命經歷帶進來。
