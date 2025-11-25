81歲德影壇傳奇烏多基爾過世！一生演出逾200部電影

烏多基爾享壽81歲。(圖/達志影像)

德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）在美國時間23日，於加州棕櫚泉（Palm Springs）離世，享壽81歲。他生前的伴侶、藝術家麥布萊德（Delbert McBrid）證實噩耗，但未詳談確切的死因。

烏多基爾1944年出生，當時德國正值第二次世界大戰末期，他出生的醫院不久就被轟炸。18歲那年，烏多基爾移居英國倫敦，開啟長達50多年的演藝生涯，一生接拍超過200部電影，經常飾演反派或超現實角色，強烈的存在感使他成為「邪典傳奇」。而華人圈最有印象的作品，無疑是他飾演遊戲《終極動員令：紅色警戒2》和《尤里的復仇》中的尤里。

回顧烏多基爾的演藝史，1970年代初期，他主演藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）擔任製片的電影《慾望科學怪人》（Flesh for Frankenstein）、《德古拉之血》（Blood for Dracula），蒼白、陰鬱的外型與強大的氣場，成功在國際圈闖出名堂。他曾透露，為了演活德古拉，一周僅進食生菜、水，迅速減重10磅（約4.5公斤），導致身體虛弱需要坐輪椅。

烏多基爾把吸血鬼的角色演得維妙維肖。(圖/達志影像)

後來，他接拍多部電影，包括《王牌威龍》（Ace Ventura: Pet Detective）、《世界末日》（Armageddon）、《刀鋒戰士》（Blade）、《厄夜變奏曲》、《驚悚末日》、《性愛成癮的女人（下）》等，多年來都一直活躍於影壇。

烏多基爾一生致力於演員工作，最後的作品為《這不只是個間諜故事》，榮獲坎城影展最佳導演、男演員與影評人費比西獎。感情方面，烏多基爾不諱言自己是同性戀。

