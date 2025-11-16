81歲文平夫婦無三高！健保卡從未用過 健康祕訣大公開
資深廣播人文平和百萬流量網紅文平嫂，夫婦2人高齡81歲，卻沒有三高慢性病。文平更驕傲說，健保卡從來沒用過，連老花、白內障、攝護腺問題都沒有，身體如此健康，都要多虧太太平常細心照護。
文平夫婦健康祕訣
文平分享高齡健康祕訣，他說「生活規律、清淡飲食、每天運動」，三餐都由太太親手料理。
其實文平的太太，是台中最高齡網紅文平嫂，家常料理短影音曾創下百萬流量。文平嫂說，三餐都自己開伙，少油、少鹽非常清淡，吃得很簡單，像是早上吃素，有半個饅頭、青菜湯、兩樣水果、1湯匙黑芝麻、少許堅果，而青菜都是從自家菜園裡採來的。
愛吃魚、泡溫泉 每天散步運動
文平嫂說，家裡最常吃的是魚，大部分都會蒸來吃，現在已經很少吃炸的或煎的食物；最愛喝味噌湯，一定要加鮭魚、番茄，非常好喝又營養。
文平也透露，每周一、三、五早上都會泡溫泉，二、四、六、日會到河邊散步半小時，再回家吃早餐，每天飯後也會散步半個小時或1個小時，堅持每天運動、每晚10點半前，一定上床睡覺。
學會自我照護 7問檢視健康
自我照護產業協會理事長蔡宜芳表示，2025年是台灣邁入超高齡社會的元年，每5人就有1人超過65歲，如何健康老化成為每個人須因應的重要課題，而文平夫婦就是最好典範。
蔡宜芳指出，7/24是世界自我照護日活動，今年呼應「自我照護就是健康照護」的理念，攜手藥師公會全國全聯會、台北市藥師公會、新北市藥師公會及中華亞健康協會，推出「自我照護一周7問」，鼓勵民眾透過每天一個問題來檢視自己健康。
第一問：我的健康知識夠嗎？
第二問：最近我的心理健康嗎？
第三問：最近有進行身體運動嗎？
第四問：最近我的營養均衡嗎？
第五問：我有減少不良生活習慣，如抽菸及飲酒嗎？
第六問：我有注意身體清潔，如洗手及口腔清潔？
第七問：合理的使用藥物治療及醫療服務嗎？
蔡宜芳說，每天只要問自己一個問題，每天撥出10分鐘照顧自己，從7個面向來幫助自己維持健康或照顧家人，如果有任何疑問，最方便的解答來源其實就在家裡附近的社區藥局。
少看一次病 健保省百億
藥師公會全國全聯會理事長黃金舜表示，全台健保藥局已超過9000家，幾乎遍布每個鄰里，而社區藥局藥師能提供最專業健康指導，建議民眾小病應自我用藥，不要大病、小病都跑醫院。
黃金舜提到，病痛都交給健保是台灣很特殊的現象，台灣人平均一年就醫約15次，而其他先進國家平均就醫次數為7次，如果每個人能少看一次病，健保可省下300、400億元，其實自己的身體、自己的健康，都要由自己負責，而不是交給健保，建議平時飲食均衡、多運動、睡眠充足，遠離慢性病。
