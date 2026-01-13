81歲日知名主播久米宏肺癌逝！臨終前「一口氣喝完最愛汽水」

日本資深主播久米宏，因罹患肺癌，於本月1日辭世，享壽81歲。其所屬事務所13日透過官方網站發布訃聞，證實久米宏離世，告別式已由親屬低調完成。而久米宏的遺孀淚憶先生在生命倒數前，喝光最愛的汽水，瀟灑離去。

久米宏擁有豐富的媒體資歷，在日本新聞界地位崇高，他曾任TBS主播，1985年開始擔任朝日電視台《News Station》主播，一主持就是18年半。2004年3月26日播出最終回時，他在節目最後致詞後，一口氣喝乾一杯啤酒，為長達多年的主播生涯畫下經典句點，至今仍令不少觀眾印象深刻。

遺孀麗子在追悼聲明表示，久米宏直到人生的最後一刻，都貫徹屬於自己的風格，「他在一口氣喝完最愛的汽水後離世，就像當年《News Station》最終回喝乾啤酒的那一幕一樣。」

久米宏出生於埼玉縣，1967年畢業於早稻田大學，隨後進入TBS電視台擔任播報員。他早年在廣播節目《週六Wide Radio TOKYO》中以記者身分亮相，憑藉機智幽默、節奏明快的口條迅速令觀眾印象深刻。轉戰電視圈後，久米宏曾主持益智節目《Pittashi Kankan》，和黑柳徹子搭檔主持的音樂節目《The Best Ten》中，兩人無論是默契、節奏流暢度都深受觀眾喜愛，成為一代人心中的經典畫面。

1979年，久米宏離開TBS成為自由播報員；1985年起，他擔任《News Station》主播長達18年半，以直言不諱、幽默與諷刺的評論風格引發高度關注，雖屢次掀起兩極討論，但為日本新聞節目開創全新形式。1996年1月，久米宏曾被法國的《新觀察家周刊》選為當時世界上最有影響力的50大名人之一。

