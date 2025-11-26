81歲樂壇巨星過世！「自幼貧困到翻身」一生超傳奇 妻心碎公開離世原因

記者王培驊／綜合報導

雷鬼樂傳奇吉米·克里夫（Jimmy Cliff）驚傳逝世，享壽81歲。這位自1960年代起便聞名國際的音樂家，以獨特雷鬼風格和對社會議題的關懷，將牙買加音樂推向全球舞台。他的妻子拉蒂法·錢伯斯（Latifa Chambers）於24日在Instagram發布消息，證實吉米·克里夫因癲癇發作併發肺炎過世，並向家人、朋友及所有支持者致上謝意。

吉米·克里夫（Jimmy Cliff）逝世，享壽81歲。（圖／翻攝自IG @jimmycliff）

錢伯斯在貼文中寫道：「他一路走來，離不開家人、朋友、同事及所有粉絲的支持。Jimmy，我親愛的，願你安息，我會遵從你的心願。」訊息也由兩位孩子Lilty與Aken簽名。吉米·克里夫1944年生於牙買加聖詹姆斯教區，家中九個孩子中排行第八，自幼家境清貧。他6歲便開始在教會唱歌，受斯卡音樂先驅Derrick Morgan啟發，開始自創歌曲，並以竹製吉他自彈自唱。14歲時，他搬到金斯敦，改名Cliff象徵自己追求的高度，並在當地音樂圈逐漸嶄露頭角，最終以單曲《Hurricane Hattie》登上牙買加排行榜。

1965年，他前往倫敦加入Island Records，但初期的跨界嘗試並不順利。1969年，他以《Wonderful World, Beautiful People》和《Vietnam》獲得國際肯定，其中《Vietnam》更被鮑勃·迪倫譽為「有史以來最棒的抗議歌曲」。1972年，他主演的電影《The Harder They Come》更被視為牙買加影史經典，也讓雷鬼音樂第一次打入美國市場。

吉米·克里夫的音樂不僅旋律動人，歌詞更關注貧窮、戰爭及社會不公。他曾表示：「我的音樂核心是掙扎，而愛的希望是它的糖霜。」他的作品跨越民謠、靈魂、斯卡與搖滾，深刻影響全球音樂圈。牙買加總理安德魯·霍爾尼斯（Andrew Holness）也公開表達哀悼，宣布當天全國暫停活動，以向這位音樂傳奇致敬。

