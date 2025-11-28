81歲歸亞蕾揭「不用看護的祕密」 醫示警：仍缺蛋白質、好油

81歲金獎影后歸亞蕾近日返台拍戲時，被傳出「徵求有護理背景助理、月薪5萬5」的消息，引發網友批評薪資過低。對此，歸亞蕾親自出面澄清，強調自己身體健康，根本不需要具備護理背景的助理，並大方分享個人養生祕訣。

歸亞蕾發聲澄清外傳徵護理助理一事。（圖／光譜映像提供）

針對外界誤解她需要護理助理一事，歸亞蕾大聲喊冤表示：「我沒有要請有護理背景的助理，我非常健康！」她透露，出門拍戲時其實已有一位「真正的助理」，那就是她的老公。兩人在片場相互照應，工作期間，老公會協助打理飲食，每天晚上都會準備好一大碗生菜沙拉，讓她隔天帶到片場當早餐。

在養生方面，歸亞蕾分享她每天都會固定運動50至60分鐘，有氧運動和中式養生功法「八段錦」都是她的最愛。更令人驚訝的是，在拍攝現場空檔時，她還會主動帶領年輕工作人員一起做運動，成為劇組的健康導師，展現出不輸年輕人的活力。

談到飲食習慣，歸亞蕾公開她的活力早餐組合：「生菜沙拉、咖啡、1塊麵包和1顆蛋。」根據《健康2.0》報導，嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽醫師分析，這份菜單涵蓋了蔬菜、澱粉與蛋白質，整體而言相當均衡，但以81歲高齡來說，仍有兩大關鍵營養素可能攝取不足。

「從照片觀察，歸亞蕾身形偏瘦，若蛋白質攝取不足，長期下來恐有『肌少症』的風險，影響肌力與活動力。」張舜欽醫師指出，一顆蛋的蛋白質含量略顯單薄。此外，菜單中也缺乏堅果、橄欖油、亞麻仁籽油等「好的油脂」，這些油脂不僅能抗發炎，更能預防心血管疾病。

醫師建議歸亞蕾的早餐可增加兩樣食物：一杯無糖豆漿或牛奶，以及一把堅果。 （示意圖／Pixabay）

為了讓歸亞蕾的早餐更臻完美，張舜欽醫師建議可在現有基礎上增加兩樣食物：一杯無糖豆漿或牛奶，能快速補充優質蛋白質與鈣質，預防肌少症與骨質疏鬆；另外在生菜沙拉中加入一把堅果，或淋上橄欖油、亞麻仁籽油，輕鬆補充抗發炎的好油脂。

在運動方面，張舜欽醫師也提醒「均衡」的重要性。他表示，有氧運動與八段錦雖然很好，但主要訓練的是心肺功能與柔軟度，卻少了能維持肌肉量的「阻抗運動」。「長者不一定要去健身房重訓，像是慢慢爬樓梯、反覆坐站、抬腿等，都屬於很好的阻抗運動。」他強調，關鍵在於要做到讓肌肉感覺「微微酸痛」，才能有效刺激肌肉生長，預防肌少症。

對於許多長者追求「瘦即是美」的觀念，張舜欽醫師鄭重呼籲這是非常危險的想法。他指出，研究顯示長者的理想BMI（身體質量指數）其實落在25至27之間，比年輕人的標準（18.5至24）略高一些，「微肉」的體態反而更有助於儲存能量、對抗疾病。「過度養生導致營養不均，反而更容易造成肌少症與骨質疏鬆，得不償失。」張舜欽醫師如此提醒。

