COPY OF 81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會

資深演員寇世勳、歸亞蕾合作電影《拾光》掀起回憶殺。（圖／光譜映像）

由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。

定居洛杉磯的歸亞蕾難得在台現身公開活動，先前傳出她此次拍戲開月薪5.5萬元徵助理，條件是要有護理師執照並熟悉CPR急救技術。對此她今澄清此事。

歸亞蕾表示該消息是誤會，她澄清：「我沒有要找懂護理的助理，我覺得護理工作非常值得尊敬，這不符合事實，要找助理是因為年紀大的，導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿東西。所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。」

此次之所以會接演，是因認為角色有年長親戚的影子，「很喜歡這個故事，最重要的是導演跟編劇花五年寫出這樣的劇本，我有感動到」。導演宋康欣則透露歸亞蕾只花了三天就點頭答應拍攝。雖然睽違多年回台拍片，但歸亞蕾沒有不習慣：「因為我是在這長大的，像是回家的感覺，拍這部電影前後總共花了兩個月，真正拍攝21天，我有跟導演說，我不希望太匠氣來詮釋角色，希望有什麼地方覺得過了或是不夠請她告訴我。」

歸亞蕾、寇世勳兩位主演在演藝圈資深又高齡，但在拍攝現場卻是出了名的「老頑童」。劇組透露，面對高強度的拍攝以及醫院場景的冰冷氛圍，歸亞蕾與寇世勳總是主動緩和氣氛。兩人幽默對話和逗趣肢體動作，瞬間讓全場爆笑。這種輕鬆愉快的氛圍也感染了年輕工作人員，消除了世代間的距離感，也讓片中「亦敵亦友」的老一輩友情火花更加自然生動。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導