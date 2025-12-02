81歲長者社宅迷途 中壢警迅速識別身分協助返家

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】近日日夜溫差加大，失智長者迷途事件風險也隨之提高。中壢警分局龍興派出所日前接獲中壢社會住宅保全通報，指稱有一名疑似迷途的長者徘徊路邊，員警立即前往協助，成功協助81歲呂姓伯伯平安返家。

81歲呂姓長者疑似迷路，中壢警方接獲報案立刻將人護送至派出所安置。（記者翻攝）

事件發生於上午10時許，巡佐邱垂政、警員郭彥麟與洪渝勛到場後發現，呂伯伯神情不安、口中不斷重複「我要回家」，疑似失智症突發，加上重聽，難以與員警清楚溝通。員警一邊安撫情緒，一邊觀察其身上物品，隨即注意到他胸前掛著的「敬老愛心卡」，順利確認身分後，立即聯絡家屬。

考量長者身體狀況，員警先將呂伯伯帶返派出所休息，提供溫水與座椅讓他放鬆情緒。不久後家屬趕抵派出所，見到平安的伯伯大鬆一口氣，感謝警方及時介入協助，「真的多虧員警，不然我們都快急瘋了。」

警方立刻聯繫家屬將長者帶回。（記者翻攝）

中壢警分局長林鼎泰提醒，寒流將至，長者體力較弱且失智症狀可能忽然惡化，家屬務必留意其出入狀況，適時增加關懷與陪伴。他也建議，家中若有易迷途長輩，可配戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，並可到分局偵查隊辦理指紋建檔，讓警方在第一時間快速查證身分、協助返家。

警方也呼籲民眾，如於街頭發現疑似迷途長者，務必立即撥打 110 報案，與警方一起守護長者安全。

