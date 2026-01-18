81歲阿嬤成「YT遊戲實況主」爆紅 背後原因感動網友

81歲的蘇在YouTube玩起電腦遊戲《Minecraft》。（圖／翻攝自YouTube／GrammaCrackers）

美國亞利桑那州一名81歲的阿嬤，因為想替罹癌的孫子籌醫療費，成為YouTube創作者在頻道中玩起電腦遊戲《Minecraft》。沒想到第一隻影片PO出後，阿嬤的頻道瞬間爆紅，網友們也紛紛捐款，讓阿嬤成功募到醫藥費，目前募款金額目前已達到約4.2萬美元（約新台幣132萬元）。

綜合外媒報導，亞利桑那州鳳凰城一名阿嬤蘇（Sue Jacquot）在孫子們的介紹下，她第一次接觸電腦遊戲《Minecraft》，並成立 YouTube 頻道「Gramma Crackers」。沒想到，蘇的第一支影片上線後瞬間爆紅，觀看數突破72萬次，之後頻道陸續更新，頻道訂閱人數至今已突破31萬人。

蘇表示，她開頻道是為了替 2024 年被診斷罹癌的 17 歲孫子傑克（Jack Self）籌醫療費，並坦言自己一開始只是想多陪陪孫子，「我其實對遊戲一點都不好奇，但只要孫子想跟你互動，你就會願意去做」。

對此，來自世界各地的觀眾不只留言加油，也踴躍捐款支持蘇，金額從1美元到5000美元（約新台幣15萬元）不等，蘇的家人也同時在募資平台GoFundMe發起募款，目前募款金額已達到約4.2萬美元。蘇透露，遊戲社群帶來的溫暖遠超過金錢本身，「大家的祝福、禱告和鼓勵，對我們來說意義重大」。

蘇如今仍在經營「Gramma Crackers」頻道，好消息也在近日傳出，蘇的孫子傑克已抗癌成功，他感動表示「看到大家對我奶奶這麼好，我真的很感動，那份善意讓人一輩子忘不了」。

