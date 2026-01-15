81歲阿嬤成YTR！跨界募資只為助孫子「這1事」

國際中心／曾詠晞報導

美國亞利桑那州鳳凰城一名 81 歲的阿嬤，近期因感人的抗癌募資故事瘋靡網路。這名對電玩毫無興趣的高齡長者，因想為罹患癌症的17歲孫子籌募高昂的醫療費用，而意外成為YouTube創作者，在YT頻道中玩起電腦遊戲《Minecraft》，這一特別的行為觸動無數網友心中最溫暖的那一處，更成為社群平台上一段佳話。





81歲阿嬤勇闖TY界「背後藏洋蔥」！募資助孫子抗癌引20萬網友力挺

美國一名81歲奶奶為了幫孫子籌備抗癌費用，成為YT遊戲主播，感動無數網友。（圖／翻攝Youtube頻道《GrammaCrackers》）

阿嬤名叫蘇・雅各（Sue Jacquot），在孫子們的引導下接觸遊戲，並成立 YouTube 頻道「Gramma Crackers」，初衷只有一個：「替2024年確診癌症的孫子傑克（Jack Self）募集醫療費」。她坦言，一開始只是想多陪伴孫子，沒想到第一支影片便迅速竄紅，觀看次數如今已突破60萬。隨著影片陸續上傳，「Gramma Crackers」頻道訂閱數一路成長，至今已突破20萬人。來自全球的觀眾不僅留言打氣，也都踴躍捐款，金額從1美元到5000美元不等，家人同步在募資平台GoFundMe發起的募款金額目前已達到約4.2萬美元。

阿嬤的YT頻道目前已突破20萬訂閱數（左圖），而家人在募資平台上也已募款到約4.2萬美金（右圖）。（圖／翻攝Youtube頻道《GrammaCrackers》、GoFundMe官網）

對此阿嬤表示「遊戲社群帶來的溫暖遠超過金錢本身，大家送來的祝福、禱告和鼓勵，對我們來說意義重大。」這場由愛啟程的冒險在近日畫下完美句點，隨著孫子傑克抗癌成功，他內心充滿感佩地表示：「看到大家對我阿嬤這麼好真的很感動，那份善意讓人一輩子忘不了。」

