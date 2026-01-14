Yahoo奇摩遊戲編輯部

81歲阿嬤變遊戲實況主！玩《Minecraft》爆紅...收入幫愛孫抗癌成功

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

最近一位名 81 歲美國阿嬤 Sue Jacquot 的故事在網路上獲得關注，她的孫子 Jack 因為被診斷出患有肉瘤癌（Sarcoma Cancer），為了籌措龐大的醫療費用，Sue Jacquot 決定投身網路世界，創了一個名為「Gramma Crackers」的 YouTube 頻道，並開始上傳自己遊玩《Minecraft》的影片。

阿嬤為了孫子，學習如何玩遊戲。（圖源：Minecraft）
阿嬤為了孫子，學習如何玩遊戲。（圖源：Minecraft）

如今根據外媒 Local12 的報導，在家人和粉絲社群的努力下，Jack 已經成功擺脫癌症。Sue Jacquot 和遊戲的緣分始於醫院，當時她為了陪伴正在接受治療的 Jack，在病房內開始接觸《Minecraft》以此作為和孫子互動的橋樑。

廣告

雖然剛開始 Jacquot 對遊戲並不感興趣，但她表示：「當你有想要互動的孫子孫女時，你就會去做。」這份心意感動了無數網友，她的頻道創立 2 個多月至今已經獲得 17 萬名訂閱者，首支影片更達到 57 萬次的觀看記錄。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

隨著頻道爆紅，來自世界各地的善款也透過影片的收益和捐款連結湧入。而 Jacquot 的另一位孫子 Austin 形容這一切都很超現實，非常感謝他的阿嬤。Jake 則表示：「看著每個人都對我、對我的阿嬤這麼親切，真的很溫馨。」

截至目前，Jacquot 通過該頻道已經募得超過 41,000 美元（約新台幣 129 萬元），這還不包含 YouTube 的廣告收益。Jacquot 感動的表示這是她經歷過「最不可思議的事情」，而這筆來自社群的愛心與鼓勵，最終也成功協助 Jack 支付了治療費用並戰勝病魔。

其他人也在看

《國際產業》獨居App「死了麼」進軍全球 正式更名「Demumu」

【時報-台北電】大陸近期走紅的一款獨居者簽到App「死了麼」，將一度因過於直白而引爭議的名稱，改為全球化品牌名「Demumu」，並將進軍國際市場。 「死了麼」App於13日在官方微博帳號宣佈，稱經團隊審慎決策，將於即將發佈的新版本中，正式啟用全球化品牌名Demumu。不過團隊並未解釋此英文名稱背後的含義。 開發團隊指出，繼外媒報導後，其服務在海外呈現爆發式增長。Demumu接下來將把源自中國的守護方案帶向世界，服務全球更多獨居群體。 這 款付費App近期下載量飆升，登頂中國蘋果應用商店付費軟體榜首，不過「死了麼」這個名字，一直被網民說「不好聽」、「太過直白」等，不少人建議團隊改名為「活著麼」。團隊此前表示對新名稱的積極建議，都會認真研究和考慮。（新聞來源：工商即時 張漢驊）

時報資訊 ・ 3 小時前發表留言
元宇宙變燒錢坑，Meta 狠手裁千人轉戰手機、眼鏡

元宇宙變燒錢坑，Meta 狠手裁千人轉戰手機、眼鏡

Meta 近年大力推元宇宙概念，如今卻正式收縮戰線。核心部門 Reality Labs 面臨大裁員，受影響人數超過千人，多間負責 VR 遊戲與內容的工作室亦陸續關閉。

Yahoo Tech ・ 3 小時前2
iPhone 負擔能力指數 2025：瑞士 3 日人工買到 17 Pro、印度要半年不吃不喝？香港人呢？

iPhone 負擔能力指數 2025：瑞士 3 日人工買到 17 Pro、印度要半年不吃不喝？香港人呢？

人手一部的智能手機，多少反映了當地經濟狀況，至於最好的比較對象可能就是最新奪得了出貨量冠軍的 iPhone 了吧？Tenscope 最新釋出了「2025 iPhone Affordability Index（iPhone 負擔能力指數）」數據，結合各地的 iPhone 17 Pro 256GB 版本定價，以及全球多個市場的勞工數據，包括平均工資、工作時數等，得出了一個蠻有意思的數據。原文中並沒有香港的資料，因此 Yahoo Tech HK 也按規格補充了本地數據，讓大家更好了解。

Yahoo Tech ・ 1 小時前發表留言
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇

王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇

陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前13
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝　曾馨瑩全招了

去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝　曾馨瑩全招了

74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前175
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年　坦言：早就不想給他碰

同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年　坦言：早就不想給他碰

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...

FTNN新聞網 ・ 1 天前54
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子　昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」

悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子　昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」

女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前13
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸　低沉嗓音網急勸

遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸　低沉嗓音網急勸

喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前122
木村拓哉曝搭機巧遇　高市早苗秒變迷妹告白

木村拓哉曝搭機巧遇　高市早苗秒變迷妹告白

日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前56
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字

阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字

43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。

中天新聞網 ・ 6 小時前3
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲

2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲

2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲

EBC東森娛樂 ・ 1 天前20
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊

阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊

女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。

中時新聞網 ・ 1 天前69

順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了

由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應

自由時報 ・ 1 天前8
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開

獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開

據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...

CTWANT ・ 9 小時前67
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年　吳亞馨低調升格當媽

悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年　吳亞馨低調升格當媽

昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前30
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」

殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」

曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前32
蕭亞軒小16歲前男友成二寶爸！黃皓三年「狂飆人生進度」超猛

蕭亞軒小16歲前男友成二寶爸！黃皓三年「狂飆人生進度」超猛

天后蕭亞軒的戀情向來備受矚目，近日年紀小她16歲的前男友黃皓，已悄然走入人生另一個全新階段。他透過社群平台分享喜訊，正式宣布即將迎接第二個孩子，短短三年間接連迎來新生命，人生進度之快，引發外界傻眼。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前6
王彩樺跟「老公」激烈對罵還踹車　鄰居憂家暴險報警

王彩樺跟「老公」激烈對罵還踹車　鄰居憂家暴險報警

蔡振南在片中飾演拳擊教練，拍攝前他主動表示需要上課以扮演好教練的角色，兩個月訓練下來、體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。對片中的徒弟們林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的進取心印象深刻，「他們都不厭其煩地嘗試令人感動，此片不但讓我上了一課，...

CTWANT ・ 6 小時前發表留言
Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》2/13過年檔上線：申惠善騙爆上流圈+謊言交織的人生！李浚赫化身重案組刑警抽絲剝繭出驚人真相...

Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》2/13過年檔上線：申惠善騙爆上流圈+謊言交織的人生！李浚赫化身重案組刑警抽絲剝繭出驚人真相...

2026年除了1月新劇如火如荼陸續開播中，不少2月新劇也陸續展開宣傳！Netflix在今(13)日首公開2月原創新劇《莎拉的真偽人生》/《Lady Doir》/《杜奧女士》海報及預告內容！該劇為Netflix即將播出的韓國電視劇，更找來演技派男女神申惠善與李浚赫主演，並由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導，全劇共8集，確定在2/13過年檔期上線！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前2
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福　男方身分曝光

斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福　男方身分曝光

香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前8