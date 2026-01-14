81歲阿嬤變遊戲實況主！玩《Minecraft》爆紅...收入幫愛孫抗癌成功
最近一位名 81 歲美國阿嬤 Sue Jacquot 的故事在網路上獲得關注，她的孫子 Jack 因為被診斷出患有肉瘤癌（Sarcoma Cancer），為了籌措龐大的醫療費用，Sue Jacquot 決定投身網路世界，創了一個名為「Gramma Crackers」的 YouTube 頻道，並開始上傳自己遊玩《Minecraft》的影片。
如今根據外媒 Local12 的報導，在家人和粉絲社群的努力下，Jack 已經成功擺脫癌症。Sue Jacquot 和遊戲的緣分始於醫院，當時她為了陪伴正在接受治療的 Jack，在病房內開始接觸《Minecraft》以此作為和孫子互動的橋樑。
雖然剛開始 Jacquot 對遊戲並不感興趣，但她表示：「當你有想要互動的孫子孫女時，你就會去做。」這份心意感動了無數網友，她的頻道創立 2 個多月至今已經獲得 17 萬名訂閱者，首支影片更達到 57 萬次的觀看記錄。
隨著頻道爆紅，來自世界各地的善款也透過影片的收益和捐款連結湧入。而 Jacquot 的另一位孫子 Austin 形容這一切都很超現實，非常感謝他的阿嬤。Jake 則表示：「看著每個人都對我、對我的阿嬤這麼親切，真的很溫馨。」
截至目前，Jacquot 通過該頻道已經募得超過 41,000 美元（約新台幣 129 萬元），這還不包含 YouTube 的廣告收益。Jacquot 感動的表示這是她經歷過「最不可思議的事情」，而這筆來自社群的愛心與鼓勵，最終也成功協助 Jack 支付了治療費用並戰勝病魔。
