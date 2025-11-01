81歲馮淬帆搬離香港近40年 生前曝主因：全亞洲台灣最好

知名港星「牛頭帆」馮淬帆昨(10/31)傳出逝世，享壽81歲，他1987年就從香港搬離來到台灣定居，曾接受不少媒體專訪問來台主因，他表示除了香港物價高外，自己對民族性有堅持，選擇在台灣落腳，是喜歡台灣的人情味、人文氣息濃厚、人民有禮貌，「我敢說亞洲台灣還是最好」。

新北市議員蔡淑君昨披露馮淬帆過世的消息，並表示馮淬帆很有自己的個性和主張，「說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』」，言下之意是選在蔣公誕辰紀念日離開人世，似乎很像他的作風。

馮淬帆過往受訪，堅定表示自己是中華民國人，他出生在廣東，後來在香港長大，談到移居台灣主因，第一是香港物價太高，不適合自己；第二則是因為自己民族性強，他曾說：「在香港住過一段時間，我對香港一點感情都沒有」，並表示：「香港我從唸書的時候就很不喜歡，因為香港是殖民地，我的民族性很高」。

馮淬帆當時也提出第三個原因，是喜歡台灣的人情味、互相尊重有禮貌，往往讓他出國不久，第二天就會開始想念台灣，「我敢說全亞洲今天台灣還是最好」。他來台定居多年，想法、邏輯都「很台」，曾選住在淡水沙崙10幾年，主因是喜歡遠離城市，後來搬到林口，被朋友問怎麼會改來這裡住？林口天氣很濕冷，他笑說：「我就說以前住淡水，對方就會立刻說『那沒事了』。」

