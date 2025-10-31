81歲馮淬帆辭世定居台灣近40年 《最佳損友》、《五福星》代表作無數
資深香港男星馮淬帆昨（31日）驚傳辭世，享壽81歲。馮淬帆長年定居台灣，於1986年取得中華民國身分，居住林口至今已近40年。他憑藉在《五福星》系列、《最佳損友》與《精裝追女仔》、《爛賭英雄》等喜劇作品中的出色表現，成為港產片黃金年代的重要象徵，深植影迷心中。
馮淬帆在演藝生涯中塑造眾多經典角色，擅長以誇張肢體語言與獨特語調帶出笑點。在《五福星》系列中，他與洪金寶、吳耀漢等人搭檔，演出堪稱香港無厘頭喜劇代表作。他所飾演的「犀牛皮」、「劉定堅」與「牛頭帆」等角色，成為觀眾記憶中難以抹去的搞笑形象。尤其在《精裝追女仔》中飾演刻薄上司劉定堅，被誤用熱水洗衣而「縮水」變成「人球」的畫面，至今仍為港片經典橋段。
不僅止於喜劇演出，馮淬帆晚年在導演杜琪峯主導的銀河映像公司轉型挑戰正劇角色，展現戲路深度與內斂情感。在電影《每當變幻時》中，他飾演楊千嬅的父親，展現溫暖慈愛的一面；在《意外》中則詮釋一名罹患腦退化症的殺手成員，細膩表現獲得香港電影金像獎最佳男配角提名，演技備受肯定。
除了當演員之外，馮淬帆也挑戰當導演，執導過《空鏡記》、《老友鬼上身》、《福星闖江湖》等多部作品。在台劇《雙璧傳說》、《深情密碼》也有他的身影。
馮淬帆今年5月因身體不適住院長達兩個多月。他曾於5月30日透過社群平台發文表示：「住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活。」儘管狀況未見明顯好轉，他仍以堅毅態度與病痛對抗。
