81歲馮淬帆辭世！「遺願曝光」骨灰赴金門：想守護最愛的中華民國

記者林汝珊／台北報導

香港資深演員馮淬帆在上個月31日證實罹世，享壽81歲，消息曝光讓許多粉絲感到不捨。告別式今日已圓滿完成，骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，前往金門納骨塔安厝。

馮淬帆於10月31日因病與世長辭，今（13日）在桃園舉辦告別式。家屬依照其生前遺願，低調舉行家祭，僅通知至親友人大約40人參與，並未開放影迷追思，會場是花海一片。靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等圈內好友皆致贈花籃表示哀悼。

廣告 廣告

電影導演杜琪峯、周潤發等人悼念。（圖／讀者提供）

眾多電影導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等，也都來台參加告別式，送好友最後一程；家祭儀式上，家屬也製作了一部七分鐘回顧馮淬帆一生的影片一同緬懷；親友們也輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。

馮淬帆外甥馮大勇表示：好幾個月以前，我舅舅跟我說，他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。我很欣慰，他在台灣有很多好朋友；他的後事，有很多人幫忙，陪我們跑來跑去，把事情辦的很妥貼，很謝謝他們；我也要特別感謝蔡淑君議員及林口區公所的幫忙。

更多三立新聞網報導

米蘭達回來了！《穿著Prada的惡魔2》曝光 梅莉史翠普冷一句掀回憶殺

討1600萬離婚！「過來人」陳美鳳理解范姜彥豐：希望對方付出代價

入圍金馬11項！《大濛》重現「極樂殯儀館」導演「這原因」嘆：沒路用

NewJeans恐拆散！3成員「分裂內鬨1關鍵」 公司無奈：看不到誠意

