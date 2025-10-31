81歲馮淬帆逝世！入籍中華民國39年 曾轟馬英九：那位先生

娛樂中心／陳慈鈴報導

香港影星馮淬帆驚傳逝世，享壽81歲。他於1986年取得中華民國國民身份，長年久居台灣，至今已經39年。在台期間，還曾受邀參加國民黨演講的主講人，並直接痛批前總統馬英九「那位先生」，令不少人印象深刻。

馮淬帆應國民黨國際事務部的邀約，於2020年9月30日擔任首場「國際民主沙龍」午餐演講系列的主講人。演講開頭提及，自己最近經常在臉書痛罵國民黨，不懂為何國民黨還找他來？但既然來了，他就要講真心話，還說如果有得罪的地方，還請大家多包涵。

馮淬帆毫不留情地砲轟前總統馬英九，「那位先生」對於前朝民進黨不合法改過的東西，一個都不改回來，課綱也不改回來，而且只要民進黨反對的事情，就撤回不做，任內還出了一位很大的貪官坐牢，「什麼都不改，跟民進黨完全一模一樣」，讓所有愛中華民國的人都因馬英九而失望。

馮淬帆（左）曾期盼，江啟臣（右）能帶領國民黨徹底改革。（圖／資料照）

馮淬帆還強調，國民黨一定要找回正確的路線，他希望江啟臣能有一番作為，改變國民黨，但多數人認為現在的國民黨誰來當主席都一樣，國民黨已經沒救了，大家變成「反台獨」、「不反共」，中華民國變成這樣怎麼辦？期盼江啟臣能帶領國民黨徹底改革、找回黨魂，重新做一個救國救民的政黨。

江啟臣當時表示，很多人都看馮淬帆的戲長大，包括他自己小時候都是看馮淬帆演的電影，今天能請到馮淬帆來演講，他自己都覺得滿特別的，更何況馮淬帆非常支持中華民國，已入籍中華民國30、40年，這樣的港星真的很特別，所以請對方來分享內心對中華民國、對台灣的一些想法。

馮淬帆被稱作「阿謹」、「阿緊」，出生於1944年6月1日中國佛山市順德區，祖籍廣東順德，在香港長大，後來到台灣定居於新北市林口區。馮淬帆以1967年電影《紅花俠盜》副探長一角出道，許多喜劇中都能看到他的身影，還有「笑匠」、「幽默祖師」等稱號。

