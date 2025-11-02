81歲馮淬帆過世「臉書不關閉」 外甥首發聲曝他生前遺願：只辦家祭

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港資深演員馮淬帆在上個月31日證實罹世，享壽81歲，消息曝光讓許多粉絲感到不捨，然而，他的外甥也透過馮淬帆的臉書曝光身後事的安排，同時證實未來將不會關閉舅舅馮淬帆的臉書。

馮淬帆外甥昨（1日）透過臉書提及自己長期都居住在香港，所以接下來台灣相關事務會由晏蘅先生代理，至於馮淬帆身後事的安排，表示只舉辦家祭，這也是舅舅生前的遺願，由親近的家人送他走完最後一程。

最後，馮淬帆外甥感謝大家所給予的關心以及祝福，強調未來馮淬帆的臉書不會關閉，「心與大家同在」，事實上，馮淬帆定居在台灣長達40年的時間，之前還曾演出台片《鬼們之蝴蝶大廈》，生前更是留下不少作品，如今已成絕響。

馮淬帆外甥透過臉書提到身後事安排。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

