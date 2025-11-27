81歲「雷鬼傳奇」過世！牙買加窮孩子翻身國際巨星 妻心碎曝死因

雷鬼樂傳奇人吉米克里夫過世，享壽81歲。翻攝自jimmycliff臉書



雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）驚傳離世，享壽81歲。他的妻子錢伯斯（Latifa Chambers）24日證實這項消息，透露吉米克里夫癲癇發作併發肺炎過世，並向家人、朋友及所有支持者致上謝意。

錢伯斯在IG發文提到，「感謝家人、朋友、同行、事陪丈夫走過這段旅程，也要告訴全世界吉米的粉絲，你們的支持是他整個職業生涯中最強大的力量，吉米，願你安息，我會遵從你的遺願。」訊息並由兩位孩子Lilty與Aken一起署名。

吉米1944年出生在牙買加一個極其貧困的家庭，是9個小孩裡的第8個，因為嗓音甜美，從6歲起就在當地教堂唱歌，某次聽到音樂家德里克摩根（Derrick Morgan）開始創作，之後赴倫敦發展。

吉米的音樂生涯一開始並不順利，唱片公司為了迎合搖滾樂作出修改，但很快地於1969年發行〈Wonderful World, Beautiful People〉大獲成功，帶有政治色彩的〈越南〉也獲好評，1972年以電影同名歌曲〈The Harder They Come〉成為國際巨星。

吉米出道40多年，以融合民謠、靈魂、斯卡樂與搖滾的獨特雷鬼曲風聞名。除了在牙買加樂壇擁有崇高地位，也讓雷鬼音樂打入美國市場，2010年入選搖滾名人堂。

他逝世消息傳出後，牙買加總理霍爾尼斯公開悼念，稱他「真正的文化巨人，把含有牙買加靈魂的音樂帶向全世界」，並宣布當天全國暫時停下腳步向他致敬。

