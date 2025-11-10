81高齡巨肺狂飆熱唱完勝世界紀錄！ 孔鏘樂團溫情獻演 以真誠音樂傳遞敬老感恩情

【互傳媒／記者 宋天來／ 綜合 報導】81高齡的「痛苦歌王」孫情，為歡慶入行60週年，於11月8日、9日假台中中興大學惠蓀堂舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，一連舉辦三場個人演唱會，不僅場場爆滿，更以高齡連開三場之壯舉，創下世界紀錄，成為「最高齡連續開唱歌手」。

孫情出道以來，以深情歌聲與動人詮釋聞名，代表作無數，陪伴數代樂迷走過青春與歲月。此次演唱會特別以「敬老、感恩」為主題，象徵他對長輩的敬意，也感謝歌迷六十年來不離不棄的支持。演出現場座無虛席，觀眾年齡層橫跨三代，氣氛熱烈動人。

孔鏘率領實力派樂團打造感動人心的「敬老感恩」音樂盛宴知名音樂總監孔鏘率領實力派帥哥美女樂團，全程以精湛演奏與滿滿熱情，為觀眾帶來一場又一場感動人心的音樂饗宴。本次以「敬老感恩」為主題的演唱會，不僅喚起社會大眾對長輩的關懷與孝心，更藉由音樂傳遞溫暖與感謝之情。

孔鏘樂團向來以精湛演奏與絕佳默契聞名，在此次演出中，完美襯托多位歌手的精彩演唱，讓整體表演更具感染力與層次感。孔鏘表示：「我們的目標是讓每一首歌曲都達到歌手與主辦單位的高度滿意，這才是我們樂團追求的終極目標。」他強調，無論是經典金曲還是全新編曲，團隊都全力以赴，只為呈現最完美的現場音樂。

其中，女鼓手多美以精湛的演奏技巧與獨特的舞台魅力成為全場焦點。她在舞台上展現出的自信與爆發力，成功吸引大量觀眾目光，並成為近期演出的亮點之一。多美不僅技術紮實，更以真誠的表現贏得樂迷的熱烈掌聲與讚譽。

小提琴家怡媗與大提琴家小亞攜手登台，以精湛的演奏技巧和深厚音樂功底，帶來一場充滿默契與情感的室內樂盛宴。兩人以小提琴清澈靈動的音色，與大提琴深沉溫潤的聲響互相呼應，呈現光與影的交錯，讓觀眾在優美旋律中陶醉不已。

多年合作的默契，使怡媗與小亞對彼此的節奏、呼吸與音色變化有高度敏銳度。她們不以華麗技巧取勝，而是以真摯的音樂語言傳達情感，讓「兩把琴如同一顆心在說話」的感動得以實現。

本場演出曲目橫跨古典、浪漫與現代風格，從巴赫的結構之美，到拉威爾的印象色彩，再到皮亞佐拉的拉丁節奏，每一首作品都被重新詮釋為小提琴與大提琴之間的生命對話，既優雅又充滿活力。

作為女性音樂家，怡媗與小亞以細膩敏感的視角，為傳統室內樂注入全新詮釋。她們的演奏不僅展現技術成熟，更蘊含豐富的情感層次與故事性，讓音樂充滿溫度與共鳴力，兩人默契十足的表演，為整場音樂盛宴增添無限亮色，也讓觀眾在優美旋律中陶醉不已。

孔鏘老師帶領的樂團一向以精緻音樂編制與高水準現場表現著稱，本次演出更結合古典與流行元素，呈現出細膩又磅礴的音樂能量。現場觀眾掌聲不斷，氣氛熱烈，為這場音樂盛會畫下完美句點。

孔鏘率領的樂團以紮實的音樂功力與真誠的演出態度，贏得現場觀眾與主辦單位一致好評，為「敬老感恩」主題注入深厚情感與藝術價值，成功打造出一場融合專業與溫情的音樂盛典。（圖：記者宋天來翻攝）