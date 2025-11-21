81%網友愛玩數位遊戲 35至44歲是重度玩家
玩線上遊戲已經成為生活日常，幾乎是走到哪玩到哪。資策會產業情報研究所(MIC)發布最新數位遊戲消費者調查結果，高達81.4%受訪者具有遊玩數位遊戲的習慣，比去(2024)年的69%大幅增加，反映遊戲娛樂已深度融入民眾的日常生活。遊戲平台中仍以手遊最受歡迎，使用比例83.9%，遠高於電腦遊戲與主機遊戲，可見行動裝置是國內玩家最主要的遊戲載體。
調查結果顯示，除了手遊穩定領先外，今(2025)年主機遊戲的成長最為明顯。MIC指出，任天堂、PlayStation等主機陸續推出新作，加上玩家對高品質遊戲的期待，使主機市場在疫情後快速回溫，成為僅次於手遊與電腦遊戲的主要選擇。18至24歲族群仍以手遊為主，但25至34歲玩家則偏好主機遊戲，凸顯不同年齡層的遊戲習慣逐漸分化。
然而，在參與度提升的同時，整體付費比例卻呈現下降趨勢，僅有35.5%玩家過去一年曾在遊戲中付費，較去年下滑約1成。MIC分析，疫後消費力道轉弱，加上影音、社群等娛樂分流用戶預算，讓玩家在付費上更加謹慎，「免費玩」反而成為主流選擇。調查發現，高達7成手遊玩家只想玩免費遊戲，比去年攀升近1成。
儘管如此，免費遊戲的商業模式仍持續演進。MIC提到，業者已從「免費下載」，發展到更成熟的廣告收益、商城道具、限時活動等多元獲利方式，讓玩家能以低門檻進入遊戲，再依需求決定是否付費。這讓玩家願意在遊戲中小額消費的比例維持穩定，每月花費以300至500元最多，其次為500至1,000元，而花費3,000元以上的重度玩家則以35至44歲族群為大宗。
遊戲行為方面，有45.3%網友每天都會遊玩數位遊戲，其中18至34歲族群約有5成每日上線。分析每日遊玩時間，以30分鐘至1小時最多，其次為1至2小時，說明多數玩家以短時、頻繁的遊玩模式為主。在遊玩時段上，以平日晚上最常見，週末晚間次之，也有部分玩家坦言，只要有空檔就會上線。
這項調查也觀察網友參與電競的行為，有38.3%曾以不同方式接觸電競活動。雖然參與比賽或線下活動的比例約18%左右，但透過觀看直播或關注電競新聞的比例更高，電競仍具高度討論度。此外，逾4成網友曾購買電競設備，以滑鼠鍵盤、耳機與螢幕等周邊產品最多，帶動相關產業穩定擴張。
若聚焦在手遊市場，最受歡迎的3大類型分別為益智解謎、經營模擬與角色扮演，其中益智解謎年增幅度最高。超過6成手遊玩家每天會活躍於1至2款遊戲，吸引玩家嘗試新作的主要因素以「免費」、「可隨時遊玩」、「體驗佳」為主，看來休閒式遊玩仍是市場的主流。
