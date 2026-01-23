812場演出累積20年 紙風車368工程彩排記者會揭幕「椅子會」計畫

紙風車368兒童藝術工程20週年將於北藝中心推出特別演出。（紙風車劇團提供）

紙風車文教基金會今（23）日舉行《368鄉鎮市區兒童藝術工程》20週年特別演出彩排記者會。該工程自2006年啟動，至今即將屆滿20年，累積完成812場演出，吸引逾167萬人次觀眾，並獲得超過19萬筆捐款支持，長年走入全臺各地鄉鎮，讓許多孩子首次接觸劇場表演，也逐漸成為臺灣世代共同的童年記憶。

20週年特別演出將於臺北表演藝術中心登場，上半場呈現紙風車368巡演的經典演出片段，下半場首映由導演楊力州歷時三年拍攝完成的《368兒童藝術工程紀錄片劇場版》。觀眾可透過舞台演出與影像紀錄交錯呈現的形式，回顧表演藝術深耕臺灣鄉鎮的歷程，並向長期支持工程的贊助者、捐款人、志工與合作夥伴致意。

紙風車創辦人李永豐強調紙風車一直提倡的創意、美學、愛與關懷，也是現今孩子們一直需要的競爭力。（紙風車劇團提供）

紙風車368工程多年來完成全臺兩輪巡演，涵蓋離島與偏鄉地區，過程中需面對極端氣候、交通條件及演出成本上升等挑戰。楊力州導演團隊隨團拍攝，走訪新北烏來、臺南將軍、高雄六龜、花蓮、臺東，以及金門、連江等地，記錄演員、工作人員、志工與地方居民為孩子付出的點滴。紀錄片拍攝素材超過200小時，最終剪輯成近40分鐘作品，導演形容紙風車在臺灣形塑出一個屬於當代孩子的「紙風車宇宙」。

今（23日）《368鄉鎮市區兒童藝術工程》20週年特別演出彩排，「歡樂中國節」經典節目絕不能錯過。（紙風車劇團提供）

臺北表演藝術中心此次以合辦單位身分參與20週年特別演出，於籌備期間提供場地與技術資源支持。北藝中心表示，期盼透過跨界合作，讓更多不同背景的觀眾接觸表演藝術，實踐「Open for All to See a Wider World」的理念。隨著368工程持續於2026年巡演全臺，基金會也同步推動新年度勸募計畫，期望在面對氣候與成本壓力下，為藝術工程的長期運作奠定更穩定的支持基礎。

《368鄉鎮市區兒童藝術工程》20週年特別企劃「椅子會」，邀請各界支持參與。（紙風車劇團提供）

因應「368鄉鎮市區兒童藝術工程」持續巡演所面臨的極端氣候與整體成本上升，紙風車文教基金會同步推動新年度勸募計畫「椅子會」。基金會表示，「椅子會」以支持孩子穩定、安全地欣賞表演藝術為核心，所募經費將用於戶外演出所需的行政與後勤支出，包括臨時觀眾座椅、雨具、流動廁所、場地清潔復原、偏鄉交通接駁及安全設施等，期望透過更多社會力量的參與，讓《368鄉鎮市區兒童藝術工程》得以持續深入各地，陪伴更多孩子成長。

