82歲哲學頑童楊茂秀臺東開畫展 用線條與色彩分享教育理念

《楊茂秀的哲學思考習畫展》現場照

《楊茂秀的哲學思考習畫展》現場照

臺灣兒童文學大師楊茂秀教授即日起在臺東一凡廳舉辦《楊茂秀的哲學思考習畫展》，這位82歲的老頑童，將一輩子的教育思考轉化為視覺線條，希望透過展覽，能與大眾進行一場關於活得自在的生命對話。

毛毛蟲兒童哲學基金會的創辦人楊教授，長期致力於兒童教育與思考推廣，這次展覽是他首度公開繪畫作品，內容包含隨手速寫、觀念插畫以及壓克力實驗畫作。策展人林金菊表示，教授的畫作就像他的教育理念一樣，不追求完美的構圖，而是充滿想像力與幽默感，鼓勵大家在不完整的線條中找到樂趣。

展覽精選楊教授多年的創作精華，楊教授認為，作畫是為了測試自己是否還能學習新事物，也是一種對好奇心的自我測試，邀請觀展民眾不要只是安靜看畫，而是可以對著畫作放聲思考，甚至將這些看似無厘頭的線條，當作開啟對話的引子，從中感受哲學在色彩中跳舞的純真魅力。

臺東一凡廳表示，展覽期間策畫兩場深度活動，包括1月23日聽見思考的聲音獨唱會，以及1月24日由楊教授親自主持的座談會，歡迎喜愛藝文的民眾前往參加，看見老頑童如何優雅地學習自己。