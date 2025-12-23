82歲樂壇傳奇罹肺癌！支氣管炎拖11週「意外救他一命」 放話：一定回歸

記者王培驊／綜合報導

82歲美國樂壇傳奇歌手巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）。（圖／翻攝自IG @barrymanilowofficial）

82歲美國樂壇傳奇歌手巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）今（23）日透過社群平台親自向粉絲報平安，坦言自己被診斷出罹患肺癌，近期將接受手術治療，因此暫時延後部分演出行程。所幸癌症仍在早期階段，醫師評估不需要化療或放射線治療，讓他鬆了一口氣。

82歲美國樂壇傳奇歌手巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）。（圖／翻攝自IG @barrymanilowofficial）

巴瑞曼尼洛在聲明中透露，自己先前曾因支氣管炎連續病了6週，好轉後不久又再度復發，身體狀況反覆長達11週。即便如此，他仍重返拉斯維加斯Westgate飯店舞台演出，不過主治醫師為求謹慎，仍安排他進行核磁共振檢查，沒想到意外發現左肺有一處癌變腫塊。

他坦言能在早期發現完全是幸運，「多虧一位很棒的醫師」，目前醫師評估癌細胞並未擴散，接下來只需透過手術切除病灶即可，「沒有化療、沒有放療，只有雞湯和《我愛露茜》的重播陪我度過恢復期。」他也以幽默口吻安撫粉絲情緒。

儘管暫時延期部分演唱會，巴瑞曼尼洛仍樂觀表示，期待在情人節檔期回到拉斯維加斯，繼續他在Westgate飯店長達第16年的駐唱演出，「我已經開始倒數，等著回到那個像家一樣的舞台。」

出道數十年的巴瑞曼尼洛，憑〈Copacabana〉、〈Mandy〉等經典作品紅遍全球，是流行音樂史上最具代表性的表演者之一。他也曾在2017年公開出櫃，並透露自己早在2014年就與經紀人兼長年伴侶蓋瑞基夫（Garry Kief）低調結婚，兩人其實已相伴超過35年。他過去受訪時曾感性表示，在事業巔峰時期，是伴侶的陪伴讓他不再獨自面對空蕩的飯店房間，「有人可以一起哭、一起慶祝，人生才真正變得有趣。」如今面對病痛，他依舊保持正向心態，也讓歌迷相當感動。

