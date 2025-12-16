82歲母LINE喊「今天好冷」 他2天後趕回老家心碎了

日本一名58歲男子表示，父親過世後，剩下82歲母親獨自一人住在老家，兩人平常都用LINE聯絡，但某天早上母親傳了一句「今天好冷」後就沒了下文，不管打電話還是傳訊息都沒有回應，2天後他趕回老家，才發現母親倒臥在棉被旁邊，最終確定是心臟衰竭身亡，讓他相當後悔，常常會想如果早點回家，是否有機會救回母親一命，留下遺憾。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，東京一名58歲上班族表示，82歲母親獨自一人住在千葉縣的老家，儘管不太會使用智慧型手機，但兩人平時還是會用LINE對話，母親每天早上都會傳訊息或圖片跟他打招呼，但某日母親傳了一句「今天好冷呢」之後，就突然沒了消息。

該名上班族透露，當天晚上他傳訊息給母親，詢問天氣很冷，身體狀況是否安好，結果訊息一直沒有已讀通知，打電話也沒人接，到隔天還是一直沒有消息，他因此在第3日請假趕回老家。

該名上班族說，當他打開老家大門時，電燈、電視都還開著，但不論怎麼喊都沒人回應，最後他在臥室的棉被旁找到倒臥的母親，經救護人員判定為心臟衰竭，人早已離世了，讓他相當後悔，事後常常會想，如果早一點警覺不對勁，早一點趕回家裡，是否有機會救回母親一命。

專家表示，獨居老人因為心臟疾病、腦血管疾病身亡的案例不算少見，除了親朋好友平時可以多聯絡外，現在也有一些智慧家具可以提供提醒功能，如智慧冰箱、智慧熱水壺可以偵測多久沒啟動，並透過APP傳送通知給家屬，能夠判斷獨居者的日常生活是否突然發生改變，藉此達到示警效果。

