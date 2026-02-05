82歲爺「天天重訓」無病痛！長壽祕訣曝光 專家揭獨居3好處

「獨居老人」等於孤單與退化嗎？台北一位82歲的謝爺爺已獨自生活超過30年，依舊維持著驚人的健康活力。他不僅天天在家做重訓、拉筋，至今更是沒有任何慢性病。他的生活方式，為「樂活」寫下最佳註解。

82歲獨居爺超狂日常！重訓、爬山、種花草樣樣來

高齡82歲的謝爺爺，雖然年紀大且一個人獨居，但每天的生活卻充實而規律。他熱衷於運動，甚至透過重量訓練來強化身體的肌肉量，維持健康的體魄。

除了室內運動，謝爺爺的日常還包括種植花草、每2～3天去爬一次山，以及拉筋等活動。他認為，規律的生活與良好的飲食習慣是健康的基石，因此他很少外食，三餐都由自己料理。

獨居不等於孤單！享受自由，活出精彩第二人生

謝爺爺非常享受目前的生活模式。他表示，一個人生活很自由，外出或回家都不需要向他人報備，睡眠時間也能自己掌握，生活完全有主控權。

儘管獨居，他從運動健身到園藝植栽，培養了多元的興趣。正是因為常保身心愉快，80多歲的他至今沒有任何慢性疾病。一般年長者最好能建立運動習慣，例如可以從一天增加一點走路時間做起。

台灣獨居長者破97萬！獨居成趨勢，照護問題引關注

根據內政部統計，台灣65歲以上的老年人口中，獨居比例約為23.3%，推估獨居長者人數超過97萬人！衛福部對獨居長者的定義包括：65歲以上獨自居住、夫妻同住皆滿65歲，或同住者無照顧能力者。

老人長照中心主任顧致德指出，長者獨居時，心情難免會受到影響，因此需要外界提供適當的關懷與抒發情緒的方法。專家呼籲，政府應更關注獨居長者的生活照護問題，建立更全面的社會安全網支持。

身心科醫師揭獨居3大好處！身心更活絡 防骨鬆

老人最怕自我放棄，認為老了就是沒用了。如果能夠維持正向思考，生活就能變得不一樣。身心科醫師楊聰財分析，獨居生活其實有多項好處。首先，在生理方面，因為凡事需要自己來，長者必須有適當的活動，這有助於減少骨質疏鬆，增加活動時間，讓身心狀況更有活力，血液循環也更好。

在心理層面，獨居者擁有較多獨處的時間，可以讓自己冥想、靜思。專家建議，長者應多運動，即使是輕量、不劇烈的運動，也能提升免疫力、預防失智與骨鬆、改善睡眠品質。

此外，楊聰財也強調「老友」與「老伴」的重要性，鼓勵獨居長者建立社區關懷網，並養成「能睡、能吃、能動、能笑」的良好生活習慣，活到老、學到老，連運動也一起到老，讓晚年生活健康有節奏。

