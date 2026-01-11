82歲翁寒流夜迷途 高雄警急尋獲

〔記者洪臣宏／高雄報導〕寒流來襲，高雄市小港區10日夜間發生長者迷途案件，82歲鄭姓男子離家後失聯，隨身手環疑似沒電無法定位，夜間氣溫驟降，家屬心急如焚，小港分局啟動協尋機制，不斷擴大搜尋範圍，終於在離家3公里的山邊路尋獲鄭男，家屬感激不已。

10日夜間6時47分，小港分局大林派出所接獲鄭女54歲報案，指其82歲父親於下午2時外出散步後失聯，身上未攜帶手機，亦無法提供近期照片，隨著夜幕低垂及氣溫驟降，家屬憂心不已。

小港分局獲報後，立即啟動緊急協尋機制，擴大調閱周邊監視器畫面，掌握老翁最後於林園區清水岩路一帶出現，惟隨身手環疑似沒電無法定位。警方隨即調派線上警力及備勤人員，針對小港區沿海三路、山邊路及通往清水岩相關路段展開地毯式搜尋，並逐一向周邊民眾查訪，不畏寒風、持續擴大搜索範圍。

搜尋人員夜間8時35分，於離鄭男住家3公里處，小港區山邊路成功發現老翁行蹤，隨即護送返回大林所並通知家屬至所接回，讓歷經近6小時焦急等待的家屬深表感激。

