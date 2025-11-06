82歲翁送妻洗腎遭鄰暴打！控長照車「停私有地」 遭拖進屋痛毆

82歲老翁送妻子洗腎，返家時遭鄰居拖進屋內毆打。 (圖／TVBS)

一名82歲長者遭遇鄰居暴力攻擊，導致全身傷痕累累，引發社區居民關注。事件發生於上個月底，土城中州路巷內一棟公寓，起因是停車糾紛，當老人家送妻子去洗腎回來時，因長照專車停放位置問題，遭到三樓住戶張姓男子拖入屋內毆打。據了解，這並非張姓男子首次對鄰居施暴，附近居民反映他經常破壞他人財物，包括車輛和玻璃，但每次被警方帶走後很快就能返家，讓社區居民感到相當無奈。

一位82歲的老人在自家公寓遭到鄰居暴力攻擊，全身佈滿傷痕。事件發生在土城中州路巷內的一棟公寓，起因是一場停車糾紛。老人表示，當天他送妻子去洗腎後返家，長照專車停在公寓旁，沒想到三樓住戶張姓男子開窗指責他們停在私人地，不能停在那裡。

82歲老翁送妻子洗腎，返家時遭鄰居拖進屋內毆打。 (圖／TVBS)

被害住戶表示：「我也沒注意，見面棍子就打我，拖進門裡面。我是老人家，我80多歲了，我也沒力，也沒人知道，對面的知道跑上來。」老人家描述自己被張姓男子拖入屋內，不僅用棍子毆打，有時還會用咬的方式攻擊他。這次暴力事件造成老人家整張臉和手腳都是傷，醫藥費約3萬元，目前由兒子幫忙處理後續事宜。

根據了解，張姓男子打人後被警方強制就醫，但經過評估後很快就被釋放回家。面對指控，張姓男子卻完全否認：「他被打...你們看到了嗎？你有沒有看到？你看到了嗎？」雖然張姓男子不認為自己有打人，但附近所有鄰居都跳出來指責他的行為。

附近居民透露，張姓男子已在此處居住超過20年，這並非他第一次對鄰居動手。路近居民表示：「一下車輪破洞，一下後照鏡被打斷、電線被剪掉，一下把後擋風玻璃打破。」居民們指出，只要車子停在同一塊空地，就會遭到破壞，社區居民對張姓男子製造的問題感到相當頭痛。

警方和消防人員曾試圖進入張姓男子的住處，但遭到趕走。執法人員表示將依法處理此事，而社區居民則希望能有更有效的解決方案，避免類似事件再次發生。

