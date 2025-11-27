82歲老翁車禍「鋼板斷3截」！經3次手術 1個多月再參加媽祖遶境

一名82歲的王姓老翁，曾是大甲媽祖頭旗隊的活躍成員，卻因多年前的一場車禍，讓他的生活陷入困境。當時，他在協助分送防疫物資時遭遇車禍，導致大腿骨折，骨頭斷成三截。最初的手術中，醫師為他裝上鋼板固定，但隨著時間推移，鋼板因金屬疲勞及體重等因素斷裂，讓他無法行走，只能依賴輪椅代步。

▲ 8旬翁大腿斷三截經三次手術，後來用髓內鋼釘固定已能站立。（圖／李綜合醫療社團）

駐診於大甲李綜合醫院的臺中榮總骨科主治醫師廖唯任表示，王老翁的情況相當棘手。由於年紀較大，身體的修復能力下降，加上大腿骨是全身最難癒合的部位，導致內固定失敗。廖醫師指出，年長患者骨折後的恢復能力不如年輕人，常伴隨骨質疏鬆問題，因此建議控制體重以減輕骨骼負擔，並強調術後復健的重要性。

廣告 廣告

在經過詳細評估後，廖醫師決定為王老翁進行第二次手術。手術中，醫師將壞死的骨頭移除，並拆除舊有的鋼板和鋼釘，改用髓內鋼釘固定，讓骨頭有機會再次癒合。術後，王老翁能夠立刻下床負重，恢復日常行走功能。經過一個多月的復健，他已經能夠站立行走，並表示要努力復健，期待明年再度參加大甲媽祖遶境。

▲ 8旬翁大腿斷三截因鋼板金屬疲勞斷裂(左)，再用髓內鋼釘(右)固定。（圖／李綜合醫療社團）

王老翁回憶起過去的日子，感慨萬千。他擔任環保志工已有20多年，並曾擔任龍鳳繡旗隊的副團長，每年都參與9天8夜的大甲媽祖遶境。然而，車禍後的他只能坐在輪椅上，生活需要旁人協助。如今，他終於能夠自理生活，洗澡、如廁、泡茶，甚至能夠再次參與自己喜愛的活動。

王老翁的兒子表示，看到父親能夠重新站起來，過上愜意的生活，讓家人感到無比欣慰。他說：「長輩能活得有尊嚴，就是家屬最開心的事。」這次的成功手術不僅讓王老翁重獲新生，也讓他重新燃起對生活的熱情，期待再次隨著媽祖遶境，繼續他對信仰的虔誠追隨。

更多eNews報導

日圓甜甜價再現！今早出現「0.2019」 10萬台幣換出近50萬日圓

18億Gmail用戶注意！Google發布紅色警報：接到「1類電話」立即掛斷