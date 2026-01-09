82歲老翁「連揮18拳」狂毆公車司機！衝突原因曝光

社會中心／張予柔報導



新北市板橋區昨（8）日發生一起公車暴力事件，一輛847路線公車在亞東捷運站3號出口停靠時，82歲黃姓男乘客和60歲林姓司機起了口角最後爆發肢體衝突。警方到場後，雙方互控傷害，警詢後將2人依傷害罪送辦。事件過程被民眾拍下並上傳到社群平台，引起網友熱烈討論。





黃姓老翁在公車上怒毆司機18拳還猛踢，司機抱腿自保，雙方僵持不下，路人上前才平息衝突。（圖／翻攝自 Threads ＠__xiao52）

根據目擊者表示，黃男在搭乘公車期間不斷詢問「亞東醫院站到了沒？」、「你會不會開車」並質疑司機沒有好好開車，多次碎念抱怨。即便車輛抵達站點，黃男仍拒絕下車，持續對司機飆罵，最終在公車前門發生衝突。從影片可見，黃男朝司機頭部連續揮出至少18拳，並伸腳猛踢；林姓司機為自保抱住對方雙腿，雙方僵持不下，一名路過外籍男子見狀上前協助，拉開雙方才稍微平息戰火。





警方到場後，發現司機輕傷、黃男體力透支坐地，警方依傷害罪送辦，影片曝光引發網友熱議。（圖／民視新聞）

板橋警分局接獲報案後，迅速派員到場處理，發現林姓司機僅有輕微擦挫傷，黃男疑因體力透支坐在地上。經調查，雙方互控傷害並提出告訴，警方訊後將兩人依傷害罪嫌送辦。事件曝光後，網友表示「這個司機阿伯從高中看到現在，是一個話不多但很貼心的司機」、「打司機的居然是82歲老先生，腿能抬這麼高，筋骨也太軟」、「駕駛座要做隔離門保護司機，國外很多公車的駕駛座都有隔離艙」。





