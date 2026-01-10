82歲阿嬤走路要輔助竟徒手爬3公尺高鐵門 全家看監視器嚇出冷汗

大陸廣東一名82歲老婦人竟能徒手翻越3公尺高的鐵門，嚇壞她的家人。（圖／翻攝自微博／荔枝新聞）

大陸廣東近日發生一起令人捏把冷汗的驚險事件，有一名高齡82歲的老婦人，因家中大門鎖頭生鏽難以開啟，竟趁家人不注意時「徒手」翻越近3公尺高的鐵門圍欄出門；家人事後調閱監視器畫面，目睹平時走路都要輔助的老婦竟動作俐落，嚇得全身冒冷汗。影片隨後在網路熱傳，引發熱議。

根據陸媒《荔枝新聞》報導，來自廣東汕尾的陳姓女子近日在社群分享一段影片，內容是她的82歲外婆「不科學」行為嚇壞全家。陳女表示，這起事件發生於5日，當時她的外婆想出門，卻因大門門鎖生鏽、難以轉動，無法正常出入。沒想到平時走路有些不穩、外出甚至需要依賴三輪車輔助的外婆，當下竟決定採取極端方式，直接挑戰翻牆。

從監視器畫面顯示，老婦人在門前觀察片刻後，隨即移動到大門右側，雙手攀住頂端欄杆，腳踩橫槓借力，迅速翻身越過近3公尺高的高度，最後從外側滑下並成功落地，整個過程顯得異常熟練。

陳女在受訪時驚魂未定地說，全家人起初並不知情，直到事後查看監視器才發現這段驚人影像。更令人震驚的是，當家屬聯繫鎖匠前來維修門鎖時，才得知外婆過去竟然已經偷偷翻牆出門多達4次。陳女坦言，看到畫面時真的「嚇死了」，雖然外婆身手矯健，但畢竟已是82歲高齡，一旦失足墜落，後果恐不堪設想。

目前陳女士一家已找人檢修門鎖，並特別教導外婆正確的開門與求助方法，避免「蜘蛛人阿嬤」再次冒險翻牆，確保長輩的出入安全。

這段影片曝光後，隨即引發大批網友熱議，紛紛留言笑稱，「這就是自由的力量」、「想玩的心情到達了頂峰」、「這身手活到一百歲不是夢」；但也有網友嚴肅提醒，長輩平時步履蹣跚，卻能翻牆，往往是因腎上腺素噴發，家屬應多加留意居家安全。

