82民團、6黨助理費反除罪化 公督盟批40億公帑恐讓黑金滲透立院

[Newtalk新聞] 為了反對國民黨立委陳玉珍所提「助理費除罪化」提案，跨黨派助理今（12）聚集立院大門口抗議。公督盟與多個民團上午也在立院召開記者會表達反對。而公督盟等82個民間團體、以及在野本土6個小黨也共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書，要求全體立委表態。公督盟執行長張宏林直言，陳玉珍提案讓全國近40億公帑全面脫離查核，更等同放任黑金、境外勢力滲透立法院。

公督盟常務監事林美娜表示，面對社會各界強烈質疑，國民黨提案及連署的28名立委至今仍未撤案，甚至還傳出多名立委施壓辦公室助理不得參與連署，嚴重侵犯勞工表意自由。因此公督盟串連82個民團共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書，要求全體立委公開向選民表態反對助理費貪汙除罪化。

公督盟執行長張宏林痛批，這次修法等同復辟30多年前黑箱制度，立委就算沒有聘用助理，也可以將助理薪資、加班費、勞健保等公帑直接放入民代私人口袋中，全國有近40億元公帑將全面脫離查核、無從追蹤，形同替民意代表打造合法小金庫。

他還提到，立法院經常接觸機密文件，公費助理完全免造冊、單據免核銷，等同放任黑金、境外勢力滲透立法院，希望全國選民致電立委要求表態，阻擋貪汙惡法。

公督盟理事陳雪梨則表示，難以想像台灣立法委員竟會將「助理費貪汙除罪化」稱為進步法案。她強調，放眼世界各民主國家的議會，趨勢皆是要求更高的透明度、更嚴格的審核機制與更完整的助理制度規範，並呼籲社會大眾共同聲援國會助理，堅決反對助理費貪汙除罪化。

公督盟政策部主任陳利益則直言，令人難以想像立法院不僅存在「薪水小偷」，還充斥以所謂「柔性勸導」方式壓制助理發聲的慣老闆文化。他批評，國民黨 52 名立委全面拒絕公開助理名冊與薪資資訊，卻同時主張助理費「免檢據、免核銷、由民代自行統籌」，形同拆除所有防弊與監督機制。

台聯黨主席周倪安強調，2013 年立法院為了時任立委顏清標，訂出《會計法》除罪，引發與論嚴重撻伐。陳玉珍為首的 28 位立委竟如法炮製、變本加厲，試圖將助理費放進自己私人口袋，成為公家機關最大的薪水小偷！她強調，每位民意代表背後都有一群辛苦的專業幕僚支撐，呼籲全民站出來反對惡質自肥立法。

中台灣教授協會理事長楊聰榮批評，民代自肥為目的推動「助理費詐領除罪化」的修法相當可恥，不僅可能溯及既往，為特定貪污案件解套，更形同大幅擴張民意代表的金錢支配權。他指出，修法一旦通過，立委每年可多掌控高達 780 萬元，甚至超過總統年薪；直轄市議員與縣市議員則平均分別增加 480 萬元與 230 萬元，且相關經費無須稽核、用途也不必公開，嚴重衝擊監督與問責機制。

台灣公民人權聯盟組織部主任蔡語芳指出，由陳玉珍領銜的 28 名立委所推動的修法，形同對民主國家廉政精神判處「死刑」。她警告，修法一旦通過，將衝擊立法院與地方議會近五千名公費助理，使其原有的法定保障退化為民代的「私人裁量」，讓助理全面淪為制度下的犧牲者。

台灣教授協會理事林呈欣指出，助理並非民意代表的私人附庸，而是民主制度中不可或缺的重要幕僚。他呼籲國民黨立委儘速撤回相關提案，並推動助理制度的法制化改革，使國會運作更加透明與專業，進而保障第一線基層助理的權益。

另公督盟也與民間司改會、婦女新知、經民連、台學聯等82個公民團體，以及時代力量、社會民主黨、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台聯黨共6個政黨提出「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書，要求立委不支持會導致助理制度黑箱的修法、呼籲藍營撤回提案、支持研擬助理專法等。

