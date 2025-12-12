82民團、6黨反助理費除罪！公督盟示警：全國近40億公帑變民代小金庫
記者楊士誼／台北報導
國民黨立委陳玉珍推出助理費除罪化提案，引發跨黨派國會助理抨擊，助理們今（12）日更聚集立院大門口抗議。公督盟與多個民團上午也在立院召開記者會反對該案。公督盟等82個民間團體，以及在野本土6個小黨也共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書，要求全體立委表態。公督盟執行長張宏林直言，該修法讓全國將近40億公帑全面脫離查核，更等同放任黑金、境外勢力滲透立法院。
公督盟常務監事林美娜表示，面對社會各界強烈質疑，國民黨提案、連署的 28 名立委至今仍未撤案，甚至還傳出多名立委施壓辦公室助理不得參與連署，嚴重侵犯勞工表意自由。因此公督盟串聯超過80個公民團體共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書，要求全體立委公開向選民表態反對助理費貪汙除罪化。
公督盟執行長張宏林也痛批，這次修法等同於復辟三十多年前的黑箱制度，就算沒有聘用助理，也可以將助理薪資、加班費、勞健保等公帑，直接放入民代私人口袋中，全國將近40億元公帑將全面脫離查核、無從追蹤，形同替民意代表打造合法小金庫；同時，立法院經常接觸機密文件，公費助理完全免造冊、單據免核銷，等同放任黑金、境外勢力滲透立法院，希望全國選民致電立委要求表態，阻擋貪汙惡法。
台聯黨主席周倪安強調，2013 年立法院為了時任立委顏清標，訂出《會計法》除罪，遭到與論嚴重撻伐。陳玉珍為首的 28 位立委如法炮製、變本加厲，試圖將助理費放進自己私人口袋，成為公家機關最大的薪水小偷！她強調，每一個民意代表背後都有一群辛苦的專業幕僚支撐，呼籲全民站出來反對惡質自肥立法。
中台灣教授協會理事長楊聰榮認為，自肥民代提案推動「助理費詐領除罪化」的可恥修法，不僅可望溯及既往，替特定貪污案件解套，更將讓立委一年可多掌控 780 萬元，比總統薪水還高。修法若通過，平均每個直轄市議員、縣市議員將分別加薪 480 萬、230 萬，完全不用稽核、用途也不必公開。
台灣公民人權聯盟組織部主任蔡語芳表示，陳玉珍為首的 28 位立委的修法，直接宣告民主國家的廉政精神死刑；若修法通過，將影響立法院、地方議會近五千名的公費助理，從法定保障，退化成民代的「私人裁量」，讓助理全面淪為制度的犧牲者。公督盟理事陳雪梨強調，很難想像，台灣的立法委員居然還會說助理費貪汙除罪化是進步法案，事實上，世界各民主國家議會，都要求更高標準的透明、更嚴格的審核、更全面的助理制度規範，她呼籲社會大眾共同支持國會助理，反對助理費貪汙除罪化。
台灣教授協會理事林呈欣教授警告，助理不是民代的私人附屬品，而是民主制度的重要幕僚，呼籲國民黨立委盡速撤案，並落實助理法制化改革，讓國會運作更透明、更專業、才能保障第一線基層助理。公督盟政策部主任陳利益則表示，很難想像立法院不只存在薪水小偷，還充斥慣老闆以「柔性勸導」方式壓制助理發聲。國民黨 52 名立委全面拒絕公開助理名冊與薪資資訊，卻主張助理費「免檢據、免核銷、由民代自行統籌」，形同拆除所有防弊機制。
另公督盟也與民間司改會、婦女新知、經民連、台學聯等82個公民團體，以及時代力量、社會民主黨、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台聯黨共六個政黨提出「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書，要求立委不支持會導致助理制度黑箱的修法、呼籲藍營撤回提案、支持研擬助理專法等。
