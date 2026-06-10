82萬獎金新高！雄爭舞鬥首度與BOTY合作 冠軍前進德國爭霸

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「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」中「Crew Breaking Battle」冠軍隊伍將直接取得「2027年 BOTY 世界總決賽」台灣代表資格。圖為2023年Breaking Battle冠軍小G。（高雄市政府青年局提供）



高雄市政府青年局主辦的「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」今年首度與全球指標性街舞賽事 Battle of the Year（BOTY）合作，將BOTY台灣資格賽移師高雄舉辦，並將賽程擴大為兩天，總獎金提高至歷屆新高82萬元。





高雄市政府青年局表示，「雄爭舞鬥」自2021年開辦以來，已成為南台灣具代表性的街舞賽事平台。今年首度引進BOTY賽事資源，讓高雄成為台灣街舞接軌國際的重要舞台。其中最受矚目的「BOTY Taiwan Crew Breaking Battle」冠軍隊伍，將取得2027年BOTY世界總決賽台灣代表資格，前往德國與世界頂尖舞者同場競技。

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今年決賽將於8月15日至16日在高雄展覽館登場。首日舉行BOTY Breaking系列賽事，第二天則安排排舞公開賽（Choreography）及1對1 Open Styles Battle，競賽項目涵蓋Breaking、Hip Hop、Popping、Locking及Waacking等多元舞風，展現街舞文化豐富面貌。





青年局長林楷軒表示，街舞不僅是青年展現創意與自我的文化形式，也是融合藝術、運動與競技精神的國際性活動。透過引進國際賽事品牌及高規格競賽制度，希望為台灣舞者創造更多與國際接軌機會，並持續提升高雄在街舞文化發展上的影響力。





青年局指出，本屆排舞公開賽分為學生組及成人組，採線上影片初賽方式進行，報名至7月12日截止；BOTY Taiwan Crew Breaking Battle、BOTY Taiwan 1 ON 1 Breaking Battle及1 ON 1 Open Styles Battle則開放報名至8月9日。BOTY團體賽不限年齡及性別，每隊由8至15名舞者組成，預計開放24隊參賽。





此外，大會也邀請14位來自海內外的國際級舞蹈大師擔任評審，提供參賽者與世界級舞者交流切磋機會。青年局期盼透過高規格賽事與國際交流平台，協助更多優秀舞者從高雄走向世界，同時強化高雄作為台灣街舞文化重鎮的地位。相關報名資訊及活動內容，可至高雄市政府青年局官網（https://pse.is/96kkjd）及官方社群粉絲專頁（@youth.kcg）查詢。

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