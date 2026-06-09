83兆美元財富傳承 瑞銀：財富管理面臨深刻轉型

〔記者吳欣恬／台北報導〕隨全球與台灣步入大規模財富移轉期，財富管理的內涵正面臨深刻轉型。瑞銀(UBS)最新發布的2026「展望未來 - 全球新世代報告」指出，未來20至30年間，全球將迎來高達83兆美元的巨大財富與世代交替。在此浪潮下，台灣的財富傳承核心已不僅止於過去單純的「資產移轉」，而是進一步延伸至責任分配、決策權重組以及家族使命的永續延續。

目前台灣正進入密集的家族財富移轉與企業接班潮，多數第一代創業者年齡已逐漸邁向70至80歲，步入退休與交棒的關鍵階段。然而在實務上，許多家族企業的決策權仍高度集中在創辦人身上。部分創辦人對下一代缺乏足夠信任，或因擔憂接班人的能力不足而一再延後接班計劃，未能及早建立妥善的家族資產規劃及治理制度。

廣告 廣告

瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓表示，台灣正邁入大規模世代交替階段，財富傳承的核心已經由資產移轉，延伸至責任、決策權與家族使命的延續。及早建立清晰的治理架構並積極推動跨世代溝通，將有助於降低家族內部衝突，確保家族企業得以長期穩健發展。

與此同時，年輕世代的思維也發生了顯著轉變。許多二代接班人接受過國際開放教育，高度重視自我成就與個人價值的實現。儘管在外界看來，他們擁有豐厚的家族資產與人脈資源，但內心往往承載著巨大壓力，焦慮外界將其成功全數歸因於家族背景。即使許多下一代已進入企業工作多年，卻仍未能真正參與核心決策，同時還須承受身為接班人的高度期待。

瑞銀2026「展望未來 - 全球新世代報告」以新世代接班人與繼承人的視角出發，蒐集了全球超過170份問卷調查並進行深度訪談。報告數據顯示，高達56%的新世代認為，家族應及早與其討論家族資產議題，主動且公開的對話有助於代際之間的有效溝通。同時，有41%的受訪者認同財富傳承不再只是資產移轉，而是責任、決策權與家族使命的延續。有38%的人期待在承擔更多家族責任之前，能充分了解家族財富的整體架構與治理方式。

在代際關係與外部協助方面，33%的新世代認為「溝通失效」是造成家族世代之間關係緊張的主要原因，而僅有27%的受訪者表示，其家族的接班計劃達到了完全透明且會定期共同檢視的程度。在尋求外部協助上，41%的受訪者認為財富顧問應扮演家族傳承延續的重要橋樑，並需充分理解新世代的想法與需求。此外，在投資偏好上，雖然目前仍有79%的新世代主要投資於股票、債券、基金和不動產等傳統資產，但已有50%的受訪者對影響力投資與永續投資議題展現出濃厚興趣。

瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎指出，新世代對傳承的期待正出現明顯轉變，他們不僅重視參與家族治理與決策，更關注溝通與信任的建立。在價值觀轉變的驅動下，財富的長期意義包括社會影響與永續投資角色，正逐步成為其重要考量。

林欣穎進一步分析，成功的家族企業與財富傳承必須兼顧由法律框架、稅務考量與治理構成的「硬性決策」，以及由溝通、信任、價值觀組成的「軟性因素」。多數下一代認為，承擔家族角色與治理責任的優先順序甚至高於單純傳承財富，他們普遍希望及早啟動跨世代開放對話，以避免因保持沉默而釀成未來的衝突。

面對如此複雜的傳承需求，新世代期待的不僅僅是單一專業領域的顧問，而是能夠連結同儕、促進跨世代溝通的支持生態圈。瑞銀的服務團隊不僅涵蓋全球投資市場、財富結構、慈善、稅務與法律諮詢，更將核心重心放在家族治理、跨世代溝通、人脈對接與下一代培育上。透過協助家族釐清成員角色、建立內部共識，來有效降低傳承風險。#

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾文-烏山頭水庫「暢飲」4300萬噸 水利署：南部水情轉為審慎樂觀

彭博：傳台灣擬管制對中國晶片出口 ！台積電ADR一度重挫4.96％

梅雨狂灌曾文進帳量居冠、石門其次 寶二滿庫洩洪中

美股「熊市訊號」已觸發70％！美銀爆：科技股驚見2000年泡沫前兆

