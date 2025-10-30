83公頃永康砲校走入歷史 預計明年上半年開放草皮供民眾使用

今天是永康砲校正式畫下句點，不少民眾在大門外記錄它的身影。（圖／中國時報曹婷婷攝)

親愛精誠的山牆未來仍會被保留下來。（圖／中國時報曹婷婷攝)

永康鄉親拿著寫有「湯山啟程、永康飛騰」的毛巾揮舞。（圖／中國時報曹婷婷攝)

占地83公頃的永康砲校今天正式步入歷史，不少鄉親好奇，砲校既然已經遷走，何時能夠敞開大門？後續完成點交將進場整修的台南市政府地政局表示，預計明年上半年將先開放大門周邊草皮供民眾使用。

永康砲校肩負砲彈接裝與準則研製的重鎮，平日大門深鎖，並不對外開放，今天上午因最後一批移防車輛離開，破例讓民眾可以走進來跟砲校道別。永康區長李皇興提到，鑒於未來永康砲校將有一番大改變，為了希望讓民眾能夠有機會一睹長年陪伴的砲校模樣，將在12月20日辦理一場砲校巡禮，讓鄉親好好跟它道別。

地政局提到，現址未來將保留「親愛精誠」砲校山牆的軍方意象外，也會規畫軍事特色遊具，後續則由永康區公所、衛生局、原住民委員會進駐電訊大樓，同時還規畫經貿複合區、創意設計園區，明年就會展開招商。

