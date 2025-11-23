83歲失智老嫗返家迷航 中興暖警伸援手護送返家

中興暖警伸援手護送八十三歲失智老嫗返家。(中興警分局提供)

南投中興警分局永清派出所警員傅永宏日前執行勤區查察勤務期間，接獲報案指出南投市小溪橋往軍功里方向有民眾疑似需要協助。員警迅速趕抵現場，發現一名八十三歲邱姓老嫗與其兒子陳姓男子因返家方向認知不清產生困擾，警方即刻介入協助，成功讓母子平安返家，展現積極為民服務精神。

據悉，警方到場後發現一名83歲邱姓老嫗與其兒子陳姓男子站在路邊，神情略顯焦急。員警主動上前關懷並詢問狀況後，陳姓男子表示，稍早和母親一起前往中興新村第三市場逛街，返家途中卻因母親罹患精神障礙及輕微老年失智，誤認應往南投市軍功里方向返家，堅持一路往南走，無論怎麼勸說皆無法改變其想法，擔心母親發生危險，因此只好報警求助。

警方了解情況後，立即以柔性方式安撫老嫗情緒，並耐心溝通以降低其緊張與不安。確認其身體狀況無虞後，警方主動以巡邏車協助載送母子返抵中興新村住處，過程平安順利。陳姓男子及其母親對警方即時伸援表達萬分感謝，表示若非警方協助，母親恐於錯誤道路上持續前行，增加風險。

分局長梁獻堂表示，家中若有長者患有失智症、精神障礙或記憶力衰退等情形，家屬平時應多加留意其活動範圍，可協助配戴識別手環、緊急聯絡卡或申請愛心手鍊，以便在走失時能及時聯繫家屬。若民眾在路上發現疑似迷途長者，也可立即撥打110，由警方到場協助確認身分與安全管理，警方也將持續以關懷精神提供友善服務，守護長者安全，共同維護社區安心環境。