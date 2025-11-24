83歲嬤扳機指 針灸治療恢復功能

尺澤、陰陵泉、內關等穴位針灸能協助改善扳機指疼痛與卡住症狀。（市醫提供）

記者林怡孜∕台南報導

一名83歲老太太因雙手扳機指，多年來連拿湯匙、提物品都變得吃力。接受針灸治療約2個月後，原本彎伸困難的狀況明顯改善，卡住感也大幅減輕，手部功能逐漸恢復，重新找回生活自理能力。

台南市立醫院中醫部醫師柯秉志指出，許多民眾早上起床手指需要「喀」一聲才能伸直，常以為是年紀大或過度使用造成的小毛病，但這其實是俗稱「扳機指」的狹窄性腱鞘炎典型表現。手指肌腱因反覆使用而發炎腫脹，在通過腱鞘時被卡住，便會出現伸不直、彎曲疼痛等問題。

柯秉志表示，扳機指並非一出現就必須進行注射或手術，超過一半患者即使未治療，也可能在8個月自然緩解，1年內恢復者更多，其中拇指的自然好轉率甚至達到7成。孩童常見的「板機拇指」也有逾半數可在數年間逐漸改善。然而，若疼痛明顯、反覆發作或已影響日常功能，便不建議僅靠等待，適當治療能避免症狀惡化。

市立醫院中醫部醫師柯秉志與治療後症狀大幅改善的陳奶奶合影，手部活動能力明顯提升。（市醫提供）

常見治療方式包括休息、熱敷、口服藥物、局部類固醇注射、增生療法及復健處置等，大多在數週到3個月內可改善；若出現手指卡死、劇烈疼痛等嚴重情況，可能需要「扳機指釋放術」手術處置。中醫針灸在臨床治療上成效良好，若能及早介入，通常能縮短不適時間。療程約需10次左右，常用穴位包含尺澤、內關、陽溪、腕骨、陰陵泉及董氏奇穴等，適合症狀初期、不願承受手術風險或偏好保守治療的民眾。