83歲宋玉潔修女守護偏鄉46年 醫讚：慈悲是持續陪伴
〔記者歐素美／綜合報導〕83歲台東聖十字架慈愛修女會修女宋玉潔從瑞士到台東服務46年，照顧部落居民，甚至開辦學生課後安親班，21年前發現罹癌，放棄回瑞士老家療養，仍繼續在台服務，於2013年榮獲醫療奉獻獎，日前因右手3指麻木的老毛病發作，和她結緣多年的台中市中醫師蔡全德專程前往台東為其診治，蔡全德說，她是我最敬佩的長輩，每次見面，總帶著感動，也帶著心疼，修女已經83歲了，見一次少一次。
白衣天使宋玉潔修女年輕時遠從瑞士來台灣服務，落腳台東逾46年，在偏鄉長期從事照護、陪伴與服務老人，21年前罹癌，卻放棄回瑞士療養及安享退休生活，蔡全德等友人多次勸說她移居市區休養，但修女始終放不下當地弱勢長者。
蔡全德說，多年前他透過書籍報導獲知宋玉潔修女的義行，十分感動佩服，就主動前往結識，2人也成莫逆之交。 目前修女照顧的老人共有23位，最高齡者達92歲，「她放心不下，他們需要她，她就留下來」。因偏鄉醫療資源有限，修女常以最樸實的方式陪伴長者，包括就醫、生活照護、心理支持等，但自己身體出狀況，接受醫療協助的時間往往被推遲，所以，他所能做的，就是盡力在旁協助，盡量守護修女的健康與日常。
多年來，宋玉潔默默與偏鄉老人一起生活，把台灣當作自己的家，她的奉獻不曾喧嘩，也不曾離開。蔡全德說，每次他從台東返回台中，都會重新被修女的心念提醒：「真正的慈悲，不是口號，而是陪伴」，也希望社會大眾能看到這份沉默而堅定的力量。
