83歲老婦市區迷途 中壢警關懷協助返家

老婦市區迷途，中壢警關懷協助返家。





中壢區一名83歲余姓老婦日前在市區迷路，走了一整個早上仍找不到回家的路，所幸中壢派出所員警獲報後即時到場關懷，並依其零碎線索抽絲剝繭，最終順利協助其返家。

中壢派出所警員劉菘銓、簡子崴於當日13時50分許接獲報案，指健行路與中北路二段路口有老婦迷途。老婦無法清楚說出身分資料，僅表示居住在新生路一帶，警方先她帶往其所述地址查證，惟未能確認住處。

警方隨後依老婦自述曾參軍、與亡夫來臺等線索，轉而朝眷村周邊的新生路段落逐一比對查找，最終順利確認其正確住處，將她安全的送返家。

中壢警分局長林鼎泰提醒，家中若有年長或記憶力退化親友，建議配戴識別手環、定位裝置或隨身放置聯絡資料，若發現疑似迷途長者，也可立即撥打110通報，警方將迅速到場協助。





