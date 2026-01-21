83歲老將交棒 藍綠白新人爭鋒

83歲資深台中市議員張瀞分21日宣布下屆不再競選連任，並表態支持豐原區社皮里長涂力旋接棒。涂力旋表示，已準備好承擔責任、延續地方建設成果；同黨也表態爭取提名的翁子里長連佳振，則強調自己來自基層，將持續努力。其他黨派方面，民進黨與民眾黨人選陸續浮現，讓該選區選戰逐步加溫。

張瀞分是地方公認的資深戰將，民國67年首次當選豐原市民代表，後續連任多屆台中縣議會議員，並於94年當選豐原市長；縣市合併後，出任首任台中市豐原區區長，回任市議員後，本屆已是第9個任期，長年深耕台中市第四選區（豐原、后里）。

張瀞分昨天公開表態支持涂力旋參選，張指出，涂力旋一直以來從旁協助，也認真、踏實，希望將舞台交給年輕世代。涂力旋表示，感謝張瀞分長期提攜與信任，過去10多年從基層做起，並跟隨立法院副院長江啟臣及張瀞分逐步累積經驗，強調已準備好承擔重任，要接得住責任、延續成果。

同樣有意爭取國民黨提名，參選該選區還有翁子里長連佳振。連說，自己一路從基層做起，沒有權貴出身，也沒有高層靠山，所擁有的是基層民眾長期累積的支持與信任。他也感謝張瀞分多年來為豐原付出，是他重要學習對象，未來將持續努力，不辜負鄉親期待。

其他黨派方面，現任民進黨議員謝志忠將尋求連任，另本次落選的廖芝晏與具農會背景的蔡怡萱，都傳出有意投入選戰；民眾黨議員陳清龍將轉任不分區立委，黨內已提名其妻連小華接棒參選，讓第四選區選情逐漸升溫。