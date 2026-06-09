83歲血友病翁挑戰膀胱手術！長效凝血因子助順利出院
台南市立醫院近日成功協助一名83歲血友病患者接受經尿道膀胱腫瘤刮除手術（TURBT），由血液腫瘤科李楊成副院長領銜組成跨專科照護小組，導入新型長效型凝血因子進行精準治療，手術順利完成，病人日前已康復出院。
膀胱腫瘤刮除手術雖屬微創手術，然而膀胱血管分布密集，術後常出現血尿情形。對於體內缺乏凝血因子的血友病患者而言，更可能面臨大量出血或持續滲血的風險，每一項手術均須審慎規劃。此次患者年齡高達83歲，生理機能相對脆弱，手術風險較一般成年患者更為顯著，如何在切除腫瘤的同時有效控制出血，成為醫療團隊面臨的核心挑戰。
為確保手術安全，台南市立醫院啟動血友病跨團隊照護機制，由李楊成副院長整合血友病中心（血液科）、泌尿科、麻醉科、藥劑科及專科護理師，共同召開術前跨科會議，針對病人狀況、凝血因子抗體濃度及預估失血量進行詳細評估，量身打造專屬的凝血因子補充計畫。
血友病中心個案管理師溫桂嫻於術前、術中及術後全程參與照護協調，協助病人及家屬了解凝血因子補充時程、辨識出血警訊，並串聯門診、病房與手術團隊，確保各項醫療計畫順利執行。
在治療用藥方面，此次採用新型長效型凝血因子。李楊成副院長說明，傳統短效型凝血因子半衰期較短，病人於手術前後需頻繁接受靜脈注射，不僅增加身體負擔，也容易受到生理狀況變化影響治療效果。
新型長效型凝血因子半衰期顯著延長，可使病人在手術期間及術後恢復階段維持較穩定且安全的凝血因子濃度，大幅降低術後出血風險，同時減少施打次數，提升治療便利性與生活品質。
李楊成副院長指出，隨著長效型凝血因子問世，及跨團隊照護模式日趨成熟，血友病患者已不再因出血風險而被迫放棄必要手術。台南市立醫院將持續秉持以病人為中心的照護理念，結合先進藥物與整合醫療資源，為更多罕見疾病及重症病人提供安全且完善的醫療照護。
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