84歲陳姓阿伯在彰化埔心騎機車欲左轉時，未依規定二段式左轉，直接橫越3個車道，遭直行民間救護車撞上，手部撕裂、左小腿和腳踝骨折，所幸意識清楚。據了解，阿伯太太前幾天才路倒送醫，懷疑阿伯趕往醫院探視太太，才會疏忽交通規則釀禍。目前阿伯和太太都在同一家醫院治療中。事故現場就在「埔心消防分隊」旁，消防人員不到1分鐘就趕抵，其他民眾也協助救援，阿伯的外套和安全帽散落一地，畫面觸目驚心！

84歲伯鬼切左轉 遭救護車撞骨折「夫妻同院治療」。

一名84歲陳姓阿伯在彰化埔心騎機車欲左轉時，未依規定二段式左轉而直接橫越三個車道，結果遭到直行的民間救護車撞上，導致手部撕裂傷及左小腿和腳踝骨折。事故發生在彰化埔心中正路二段和興霖路口，阿伯被撞至對向車道，所幸意識清楚。據了解，阿伯太太前幾天才路倒送醫，推測阿伯可能正趕往醫院探視太太，因此未依規定待轉而釀禍。

84歲伯鬼切左轉 遭救護車撞骨折「夫妻同院治療」。

事故當時，84歲陳姓阿伯騎機車突然從最右側車道往左切，騎到路中央時被直行的民間救護車撞上。撞擊的衝擊力道使機車整輛往上翹起，隨後往前滑行，過了路口才停下，摩托車卡在救護車車頭前方，阿伯則被撞飛到對向車道。事發地點就在埔心消防分隊旁邊，消防人員迅速趕到現場救援，他們出勤後不到1分鐘就接觸到傷者。同時，其他救護車也抵達現場，許多路過民眾也趕緊拿出三角錐進行警示，協助救援工作。

老翁疑赴院探病 左轉遭救護車撞斷腳。

陳姓阿伯被送上救護車時，手部有撕裂傷，左小腿和腳踝骨折，所幸意識清楚。而民間救護車上的1名患者則沒有受傷。車禍現場還留有阿伯的外套和安全帽，事故地點是彰化埔心中正路二段和興霖路口，這個路口依規定需要二段式左轉，但當時阿伯想要直接橫越3個車道，因而遭到民間救護車撞上。

老翁疑赴院探病 左轉遭救護車撞斷腳。

協助救援的民眾透露，陳姓阿伯的太太前幾天才路倒，也是由埔心消防分隊送往醫院。他們懷疑阿伯可能是要去醫院探望太太，才會沒有依規定待轉而直接左轉，導致自己被撞。目前阿伯和他的太太都在同一家醫院接受治療。

