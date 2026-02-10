84歲嬤膽管癌指數破千！醫病共決採精準放療免挨刀

生活中心／陳佳鈴報導

治療前10公分大之膽管癌。(圖／翻攝畫面）

84歲黃阿嬤3年前查出良性肝臟囊腫，後續追蹤卻發現病灶變化，包括囊腫逐漸變大、囊壁增厚，內部出現雜質與腫瘤樣結節，腫瘤指數更飆升破千，顯示惡性膽管癌風險極高，經考量患者年歲，且病灶鄰近重要血管與神經，手術風險大，醫病溝通後決定改以高精準放射線治療為主，總算兼顧穩定病情與生活品質。



亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，依照正常治療流程，這類具有高度癌化可能的總膽管囊腫，通常會建議以外科手術，將腫瘤及周邊病灶儘可能完整切除，但該部位解剖構造複雜，血管與神經密集，手術難度高，加上患者年事已高，手術風險不容忽視，因此評估後，建議採用「好神刀」放射治療，他形容是「有如單兵作戰」。

治療後腫瘤縮小一半。(圖／翻攝畫面）

王博民指出，囊性膽管腫瘤具有「進展可能緩慢，但惡性潛能高」的特性，手術仍是標準治療方式；然而在高齡、共病多、手術風險高的病人身上，治療重點不只是能不能切，而是能否安全完成治療並維持生活品質。對於合適的病人，放射線治療的目標不一定是完全根治，而是達到長期穩定控制，成為手術以外的重要治療選項。



王博民解釋，「這不是一個容易的選擇，卻是一個務實的決定。」患者完成放射線治療後，疾病獲得穩定控制，腫瘤指數 CA19-9 回復並維持在正常範圍（一般標準為 < 37 U/ml），影像追蹤亦未見明顯病灶進展，肝功能穩定，生活功能良好，能維持日常自理與正常作息。



依後續追蹤資料顯示，該名患者在接受治療後約存活兩年，罹癌期間病況穩定、生活品質良好，雖然最終仍因急性肺炎過世，但期間依舊能與癌症和平相處。

醫師建議，透過醫病共享決策，可以在疾病控制與生活尊嚴之間，找到對患者而言最合適的平衡點。(圖／翻攝畫面）



王博民進一步解釋，「好神刀」並非真正的手術刀，也不是微創手術，而是透過高精準放射線聚焦腫瘤，每次治療前僅需花約15秒，即可完成患者即時電腦斷層掃描影像，再透過人工智慧判讀影像精準自動校靶定位，減少傷害正常組織，讓流程更加順暢，達到類似「無傷口手術」的治療效果，兼顧醫療品質跟病人安全。例如肺癌、肝癌及乳癌等。

醫療團隊提醒，接受此類治療的患者仍需長期追蹤，定期安排影像檢查與腫瘤指數監測，以便及早發現可能變化。並呼籲在高齡化社會中，醫療不該只追求最激進的治療方式，而應回到「以病人為重」的核心價值，透過醫病共享決策，在疾病控制與生活尊嚴之間，找到最合適的平衡點。

