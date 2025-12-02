84歲翁公車上跌倒竟命危！無呼吸心跳送醫搶救 疑司機緊急煞車釀禍

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

台中市今（2）日上午傳出一起公車意外，一位八旬老翁因車輛突然緊急煞車重心不穩摔倒，當場失去呼吸心跳。消防人員到場施以心肺復甦術（CPR）後，緊急將他送往東勢農民醫院救治，目前已恢復呼吸心跳，但仍昏迷觀察中。警方正釐清事故責任。

台中市今（2）日上午傳出一起公車意外，一位八旬老翁因車輛突然緊急煞車重心不穩摔倒，當場失去呼吸心跳。（圖／民眾提供）

東勢分局表示，事發於上午10時49分左右，一名84歲潘姓男子搭乘豐原客運206路準備按鈴下車時，潘男起身走向車門，42歲謝姓司機因不明原因突然煞車，導致他向後重摔倒地，謝姓司機聽到異響後立即停車查看，發現潘男倒臥車廂、無呼吸心跳，緊急通報119。

廣告 廣告

救護人員到場後立刻施作CPR等急救措施並送醫，所幸在院方處置下已恢復生命跡象，警方現場對司機酒測，數值為0，排除酒駕可能。

由於目前蒐證尚未完成，警方指出，老翁是否因車輛急停、車內晃動或自身步態不穩導致摔倒，仍須等待公車監視器影像進一步確認，後續肇責及家屬是否求償，亦待調查釐清。

更多FTNN新聞網報導

清潔液誤供顧客飲用！春水堂公益店遭勒令停業 食安處移送台中地檢署偵辦

您累了嗎？北市警車追撞違停公車「車頭嚴重變形」 員警疑恍神釀禍

「天道盟公主」奪產虐死中風老人！遭判12年徒刑、賠償130萬元

