84%青少年迷社群「網路霸凌恐致自傷」 澳洲禁16歲以下使用
兒福聯盟最新調查顯示，高達84%國高中生每天使用社群媒體，超過2成幾乎整天掛在線上，而女性在各類型網路霸凌中的受害比例皆高於男性。隨著社群媒體成為青少年主要社交場域，傳統校園霸凌已轉移至網路世界，引發各國關注，澳洲甚至將於12月10日起實施全球首例禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的法令。
兒盟針對全台21,539位國高中生進行網路問卷調查發現，青少年最常使用的社群平台為Instagram與TikTok（抖音），通訊則以LINE為主。調查結果顯示，40.7%學生曾聽說同學在群組中被公審、排擠或私訊被上傳嘲笑，18.6%學生親身受害。值得關注的是，女性在各類網路霸凌中的受害比例皆高於男性，心理創傷也更深。近四成旁觀學生選擇沉默，讓孤立與冷漠成為第二重傷害。
調查也發現，3成左右的國高中生曾因未即時回覆訊息（31.4%）或回覆太簡短（29.3%）而被朋友誤會或生氣。近半數學生開設「小帳」，反映出青少年在虛擬世界中渴望被理解，卻又害怕受傷，為網路霸凌的發生埋下隱憂。
網路霸凌對青少年心靈造成的傷害不容忽視。兒盟調查顯示，曾遭遇網路霸凌的學生中，近半數出現社交焦慮或社交障礙；45%的情緒壓力反映在身體上，出現失眠、頭痛、腸胃不適等症狀，更有42%的孩子因此覺得自己沒有價值、自尊受挫，甚至有15%曾萌生自傷或自殺念頭。
令人遺憾的是，有17%學生選擇不向任何人傾訴，願意告訴父母的也僅有4成。大多數孩子傾向找同學朋友訴苦，甚至向AI求助的比例都高於老師與輔導老師。兒盟呼籲，在社群媒體已成為生活核心的世代，要求孩子完全不使用並不實際，家長與師長應主動傾聽、關心孩子的網路互動狀況，並協助培養情緒調節與人際溝通能力。
與此同時，澳洲政府將自12月10日起實施全球首例禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的法令，要求平台採取「合理措施」阻止未成年註冊，並停用現有帳號。政府表示，此政策旨在減少兒少暴露於網路霸凌、有害內容與平台沉迷設計所帶來的健康風險。
根據《BBC News》報導，澳洲政府研究指出，96%的10至15歲兒童使用社群媒體，七成看過暴力、厭女、飲食失調與自殺相關內容；七分之一曾遭網路誘騙，超過半數是網路霸凌受害者。首波列入管制的十個平台包括Facebook、Instagram、TikTok、X、YouTube、Snapchat、Reddit及直播平台Kick與Twitch。
然而，澳洲的禁令也引發部分青少年反制，不少人以假年齡提前註冊、討論使用VPN、改用其他應用程式、與父母共用帳號等方式規避限制。專家提醒，全面封鎖可能使青少年轉向監管更薄弱的管道，未必能真正降低網路危害。
面對網路可能的傷害，兒盟提醒家長可透過「陪伴5步驟」與孩子一起面對網路衝突：首先，同理情緒優先，理性討論放後面，讓孩子知道家長站在他這邊；其次，找到情緒紓解的出口，幫助孩子放鬆心情排解壓力；第三，接納不是每個人都能相處得來，不是所有人都會喜歡自己，但沒人可以任意傷害他人；第四，減少使用社群媒體的時間，逐漸降低使用時間，減少焦慮來源；最後，尋求專業協助，保留證據，必要時可採取法律行動。
