85校800名國內外師生齊聚高雄 亞洲學生交流計畫展現世界公民責任

800名國內外師生齊聚高雄參與「第26屆亞洲學生交流計畫。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 南台灣年度最具指標性的國際教育交流盛事「2025年亞洲學生交流計畫(Asian Student Exchange Program, ASEP)」26日上午在高雄市立高雄高商熱鬧登場。活動自2000年創立以來，迄今已辦理第26屆，吸引來自日本、印尼、越南、菲律賓、韓國、泰國與台灣共計85校60支隊伍，超過800名師生齊聚一堂，展開跨國專題「設計未來城市」競賽與文化交流。

活動開幕式由高雄高商樂旗隊帶來充滿張力的開場表演，炒熱現場氣氛，並展現高雄在地學子的活力與創意。高雄市教育局副局長吳文靜出席活動，強調ASEP為高雄年度國際教育交流重要盛事，維繫高雄市學校與亞洲各國的友好情誼及跨文化合作，並歡迎及感謝所有國內外師生的參與，同時感謝所有國內外師生的參與，以及承辦學校高雄高商校長劉人誠與學校師生投入大量心力籌備活動。

結合市府推動數位、淨零雙軸轉型及智慧城市願景，今年大會也特別選定「智慧環境行動：青年設計未來城市(Smart Environmental Action: Youth Designing Future Cities)」為主題，邀請並鼓勵大專、高中職與國中學子在數位轉型與淨零排放的全球浪潮下，積極參與公共議題，並運用智慧科技創新思維，提出兼具創意與可行性的解決方案，共同面對氣候變遷與都市發展的挑戰，勇於展現世界公民的責任。

每年在聖誕節前後在高雄市辦理的ASEP及夏季在日本舉行的「世界青年會議(World Youth Meeting, WYM)」已成為年度循環的國際交流盛事。近年大會主題也結合聯合國永續發展目標，讓參與學子在活動前即結合資訊溝通進行跨國遠距合作，並於大會全程以英語進行專題發表，不僅訓練學生的語言表達力，更培養學生在解決全球性議題的主動及國際共學經驗。

劉人誠提到，雄商除致力推動校內各科教學精進並指導學生參與全國技藝競賽等活動外，也積極推動學生淨零培訓及國際交流，另外今年大會亦延續規劃「國際學生文化表演」，讓國內外師生在參與大會專題發表之餘，也能透過傳統藝術、音樂與舞蹈等進行文化交流。

高雄高商樂旗隊帶來充滿張力的表演揭開活動序幕。 圖：高雄市教育局/提供

ASEP為高雄年度國際教育交流重要盛事，維繫高雄市學校與亞洲各國的友好情誼及跨文化合作。 圖：高雄市教育局/提供