生活中心／李世宸、吳培嘉 台北報導

85歲小兒科醫師莊靜芬，是馬拉松健將也是銅鏡收藏家，20號她舉辦銅鏡收藏的新書發表會，長年維持51公斤身材的她，透露保養之道，就是接觸大自然、不批評及不生氣，也推廣1分鐘鏡子養生法，勉勵民眾審視自己。

主持人：「歡迎歡迎，巨星上台。」上台展現自信，85歲小兒科醫師莊靜芬出席新書發表，盛裝打扮還自爆穿的是數十年前婚禮穿的衣服，台上轉一圈，展現長年維持的51公斤好身材，這源自她跑馬拉松多年的好習慣。醫師莊靜芬：「就在上周我與兩位女兒一起跑完了11公里的路跑，一定要漸進式的啦，不是說一下就去跑，我從10年前就開始先走路，然後再快走，然後再慢跑，就持之以恆，不能說今天跑，明天就休息了，這樣就沒辦法持續。」

醫師莊靜芬運動照。（圖／翻攝FB莊靜芬醫師的無毒生活）





養生專家暢談馬拉松，縱使這回新書談的是40多年銅鏡收藏心得，莊靜芬也說照銅鏡是最古早的日常健檢，還介紹起一分鐘鏡子養生法。醫師莊靜芬：「坐有坐相，吃有吃相，隨時要審視自己有感恩的心，這一定要有感恩的心，隨時保持愉快的心態，然後利他的心，這樣就可以了。」有多愉快？看看莊靜芬臉書照片，年過八旬的她依然掛著燦爛笑容，三不五時po出慢跑登山照，眼尖民眾發現她不但身材沒走樣，肌膚也依然緊緻，很多人都想知道她的養生之道。





85歲仍跑馬拉松 莊靜芬醫師首公開「鏡子養生法」

醫師莊靜芬登山照。（圖／翻攝FB莊靜芬醫師的無毒生活）





醫師莊靜芬：「其實我都沒有化妝，我今天都自然的，今天我請我孫女幫我畫的，跟大自然多接觸 ，然後開心，然後感恩一定要的，我什麼事情都喜歡，我不會批評人家，不會生氣。」保持笑口常開，是莊靜芬的秘密武器，在她心中，真正的養生並非追求完美，而是每天看看自己，隨時調整自己。



















