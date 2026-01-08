85歲心臟病翁攝護腺再塞住 微創拉開術助長者保留性功能

隨台灣邁入超高齡社會，男性良性攝護腺肥大（BPH）已成普遍的健康課題。一名85歲陳姓老翁有心血管病史、心臟動過刀，也曾做攝護腺銩雷射切除手術，怎料泌尿道近期又出現問題，便到奇美醫學中心求診。院方考量，他高齡且多重共病，採用新型微創經尿道「攝護腺拉開手術」，縮短手術與恢復時間，還成功保留了性功能。

陳翁本身有心血管病史，且做過心臟繞道手術，十多年前雖曾接受過雷射攝護腺切除，近期因反覆泌尿道感染，出現頻尿、急尿與尿不乾淨等症狀再度就醫。經檢查顯示，其攝護腺體積雖僅25公克，但兩側葉增生已嚴重阻塞尿道，最大尿流速僅每秒11.7毫升，餘尿量高達387毫升。

院方考量陳翁高齡與共病風險，不適合深度麻醉，採取「攝護腺拉開手術」，僅在靜脈麻醉下耗時約10分鐘即完成。術後當天移除尿管，隔日出院，排尿流速與餘尿問題顯著改善，目前持續服藥治療。最重要的是，成功保留病人的性功能，降低逆行性射精的發生機率，成為高風險族群的理想新解方。

傳統與新式微創的優劣分析

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢分析，傳統攝護腺手術如雷射、刮除等，雖然長期復發率低、縮減體積效果好，但手術與麻醉時間較長，且伴隨出血、逆行性射精或尿道狹窄等潛在副作用。反觀新型微創手術，優點在於麻醉門檻低、住院天數短，且對性功能影響極小，特別適合無法承受長時間麻醉的高齡者，或對性功能有保留需求的中壯年族群。

不過，新式手術並非萬靈丹仍有侷限，例如：不適合攝護腺體積超過80公克或中葉肥大的患者，且5年內的再治療機率約為一至兩成，長期追蹤資料仍在累積中。

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢解釋，傳統與新式微創的區別。（圖／奇美醫院提供）

藥物無效別再拖！六大狀況須評估手術

針對治療時機，李高漢醫師說明，初期通常以藥物緩解症狀，但若藥物治療無效或副作用過大，應考慮手術介入。

他特別列出六大「絕對適應症」，一旦出現以下症狀切勿拖延：反覆尿滯留（完全尿不出）、滿溢性尿失禁、反覆泌尿道感染、併發膀胱結石或憩室、肉眼可見反覆血尿，以及因阻塞導致的腎水腫或腎衰竭。若忽視排尿困難而誤認為正常老化，恐將承擔更高的健康風險。

面對攝護腺肥大問題，李高漢強調，患者應與泌尿科醫師充分討論，評估自身條件、對副作用的接受度與生活品質需求，選擇最適合的治療策略。即便尚未進入手術階段，定期檢查、生活調整與PSA篩檢，仍是守護男性健康的重要關鍵。