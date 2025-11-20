85歲林欽三書畫展 筆觸厚實富人文底蘊

85歲的資深慈濟志工林欽三，投入慈濟超過30年，他把行善付出的精神，融入書畫創作。林欽三近日受邀，回到畢業60多年的母校豐原高商，舉辦個展，其中一幅描繪花蓮靜思精舍的作品，以水墨畫結合靜思語書法，展現慈濟人文的深厚底蘊，相當特別。一系列展出作品，啟發母校師生，感受筆墨之美。

一幅幅水墨畫，呈現各地風光，其中這幅花蓮靜思精舍，是林欽三特別有感受的作品。

慈濟志工 林欽三：「精舍很少人看到有畫出來的，我想說嘗試一下，還有配上那個靜思語。」

85歲資深慈濟志工林欽三，學習書畫50多年，造詣深厚，他回到畢業65年的母校豐原高商，舉辦個展。

慈濟志工 林欽三：「校慶邀我拿幾張畫來參與，離開太久了，就是結下這個畫緣。」

豐原高商校長 賴炘棠：「經歷過這麼長的歲月，累積了很多很豐富的，書畫各種的一個境界。」

學生看到大60多屆資深學長的作品，深受啟發。

豐原高商學生 江祐忻：「展現出他對土地的熱情。」

豐原高商學生 張淑椏：「讓我想要再回去嘗試一下，我當初寫書法的那個感覺。」

豐原高商學生 林品瑜：「看完這次的展覽，就更想學水墨畫。」

林欽三與妻子陳雅珍，投入慈濟30多年，參與各項勤務，妻子始終在一旁默默支持。

慈濟志工 陳雅珍：「我會鼓勵他，這是他的興趣，我說人是三分天分，七分努力，真的是風雨無阻。」

慈濟志工 林欽三：「有做慈濟，可以付出一點心力。」

經常在活動現場，揮毫與人結緣，林欽三也帶領中區書畫團隊，並擔任社教老師，桃李滿天下，用畫筆傳承書畫藝術與慈濟人文精神。

