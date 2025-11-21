85歲翁穿越馬路陷困境 熱心民眾「徒手背離」車流

85歲老翁闖車陣險被撞，熱心民眾「背離險境」。（民眾提供）

台中市一名85歲陳姓老翁19日下午探友返家途中，要抄近路穿越馬路時疑因體力不支，卻在車流不斷的雙十路與自由路口動彈不得。熱心民眾見狀，擔心老翁被往來車輛波及，立刻上前將他連同拐杖一併背離馬路中央，帶至安全處後通報警方協助。

據悉，東區分駐所員警19日下午3時許接獲報案，報案人稱有位老翁不知道住哪裡，但看到他走在路中間，且不是在斑馬線上，擔心他有危險，快點衝過去把他從路中間背到路旁安全處。員警到場後考量老翁年邁、行動吃力，擔心危險情況再次發生，提議先帶他回所內休息，通知家人來載他回家，老翁仍稱「走到底就到家了」婉拒回派出所休息，若真的走不動也會攔計程車返家，大家耐心安撫、半哄半勸下，他才同意先搭警車前往派出所，到所後聯繫老翁家屬將其帶回。

老翁兒子指出，父親平日習慣獨自外出，19日也從監視器看到他搭計程車離家，原以為只是日常行程，接到通知時嚇了一跳，立即趕到派出所，看見父親平安無事就安心了。

警方呼籲，若家中有長輩平日可多留意外出習慣，可以讓長輩配戴聯絡資訊或定位設備，以備不時之需；若在街頭看到需要協助的長者，適時伸出援手，避免危險發生。

