85歲裴洛西宣布不再連任！致謝片「小英現身了」

政治中心／徐詩詠報導

現年85歲的前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），昨（6）日宣布不再尋求連任，消息一出引發國際政壇關注。裴洛西是美國史上首位女性眾院議長，也是25年來首位訪問台灣的議長。如今她在發布的致謝影片中，特別放上與前總統蔡英文會面的片段。





根據《BBC》報導，裴洛西在致詞中表示，自己將不再角逐2027年任期，宣告結束長達數十年的政治生涯。她說：「我們共同創造了歷史，也取得了進步。我們始終走在前列，現在必須繼續這樣做，積極參與民主制度，並為我們珍視的美國理想奮鬥。」她強調，將懷抱感恩之心完成最後一年服務，並感謝選民多年支持。

廣告 廣告

85歲裴洛西宣布不再連任！「成25年來首位訪台」眾院議長致謝片小英現身

裴洛西在致謝片中，放上自己出訪台灣與蔡英文會面的片段。（圖／翻攝裴洛西X）

85歲前美眾院議長裴洛西「宣布不再連任」！選民致謝片曝光「蔡英文現身」

裴洛西當時強調自己來訪台灣主要目的，就是要彰顯「美台之間的團結」。（圖／民視新聞資料照）值得一提的是，裴洛西在2022年擔任議長期間訪問台灣，是台美斷交後第二位在任內訪問台灣的美國眾院議長。當時她旋風訪台20小時引發全球關注，中國則指責她「竄訪台灣」，並在其抵離期間舉行軍演。在裴洛西的告別影片中，也出現她抵達松山機場下機畫面，以及蔡英文頒授「特種大綬卿雲勳章」的片段。

85歲前美眾院議長裴洛西「宣布不再連任」！選民致謝片曝光「蔡英文現身」

裴洛西當時稱台灣是一個「韌性之島」。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：85歲前美眾院議長裴洛西「宣布不再連任」！選民致謝片曝光「蔡英文現身」

更多民視新聞報導

藍委推觀光喊「離島兵待久了可能變同性戀」 網火大要求道歉

陳以信拚藍南市初選！拋「找小黃司機改善交通」讓網笑了

王世堅批廢死假仁假義！質詢稱36死囚執行完「在場早作古」

